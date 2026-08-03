Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü 40 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü 40 yaralı

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Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kentinde, plajda eğlenenlere İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırıda, insanların denizde yüzerken, İHA'nın hızla alçaldığı ve plaja düştüğü, ardından alevlerin yükseldiği görüldü.

Rusya- Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken, Kiev yönetimi sivilleri hedef aldı. Ukrayna İHA'sı Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik şehrinde sivilleri vurdu. Bir plajda düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 40 KİŞİ YARALANDI

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kondratyev, sosyal medya hesabından, Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının ardından bölgedeki Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyündeki durumu değerlendiren Kondratyev, "Maalesef, yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Bunların üçü çocuk. Yaralı kişi sayısı da 40'a çıktı." ifadelerini kullandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Kondratyev, saldırının Kiev yönetimi tarafından düzenlendiğini ve "terör eylemi" olduğunu vurguladı. Sosyal medyada yer alan kayıtlarda, Karadeniz kıyısında bulunan Arhipo-Osipovka köyü plajına yönelik saldırı anı görülüyor.

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Son Dakika Rusya Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü 40 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü 40 yaralı - Son Dakika
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