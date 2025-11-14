Ukraynalı Kadına Saldırı: Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi'nde 12 Kasım'da saat 19.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir saldırgan, yolda yürüyen Ukrayna uyruklu A.H. isimli kadına yumruk atıp yere düşürdü ve ardından kesici aletle yaraladıktan sonra kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı ve şüphelinin A.T. (27) olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

MAKASLA SALDIRMIŞ

A.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıyı makasla gerçekleştirdiği belirlenen A.T.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

"SİNİRLİYDİM, PSİKOLOJİM BOZUKTU"

A.T.'nin adliyedeki ifadesinde, kadını tanımadığını söyleyerek, "Sinirliydim, psikolojim bozuktu, bir anda olan bir şeydi" dediği belirtildi. Savcılık sorgusunun ardından A.T., Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Diğer yandan Alanya Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde, Ukrayna uyruklu A.H.'ye yönelik gerçekleştirilen saldırı hepimizi üzmüştür. Olayın öğrenildiği andan itibaren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiş, yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri neticesinde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilmiş ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.T., adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. İlçemizin huzurunu bozacak bu tür olaylara asla müsaade etmeyeceğiz. Yaşanan bu olayda mağdur olan misafirimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.