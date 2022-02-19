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Ulaş Kaymakamı, öğrencilerle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı, öğrencilerle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

19.02.2022 14:18
Ulaş Kaymakamı, öğrencilerle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, öğrencilerle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, öğrencilerle "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Sivas Valiliği kent genelinde "Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje" kapsamında "Çocuklar Sineması ve Hamidiye Kültür Parkı Gezisi" etkinliği düzenliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve öğrencilerle kentteki bir sinemada "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izleyen Baş, "Proje kapsamında öğrencilerimizle Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristler ile kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi izlemenin gururunu yaşadık." dedi.

Vatanın, şehadete bir gül bahçesine girercesine koşan vatanseverlerin omzunda yükseldiğini anlatan Baş, şöyle devam etti:

"Bizim sevdamız, Türkiye Cumhuriyeti, ay yıldızlı al bayrağımız ve şehitlerimizdir. Şehitlerimiz bizim her zaman minnet ve şükran duyduğumuz, yüce bir makamın sahipleridir. Kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı bu topraklarda yaşanan kahramanlıkları yeni nesle aktarmak anlatılmaz bir duygudur."

Öğrenciler, filmin ardından Hamidiye Kültür Parkı'nda bulunan Savaş Atları Müzesi'ni gezerek binicilik kulübündeki atlara bindi.

Program, öğrencilere yemek ikramıyla son buldu.

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Hisarcık, Hamidiye, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı, öğrencilerle 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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