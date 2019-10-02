Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda bütün işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Çok kısa zaman sonra Bursalılar ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler" dedi.



Başkan Aktaş, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından organize edilen Marmara Uluslararası Kent Forumu'nun (MARUF) ikinci gününde, 'Toplu Taşımada Etkin Kurumsallaşma' konulu oturuma katıldı. İstanbul Kongre Merkezi Emirgan-1 Salonu'nda gerçekleştirilen oturumu, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz yönetti. Oturumda, Başkan Aktaş'ın yanı sıra UITP Kıdemli Uzmanı Jaspal Singh, Dakar Kent Ulaşım Konseyi Genel Müdürü Ndeye Gueye, Kayseri Ulaşım Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir konuşmacı olarak yer aldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa'da 450'ye yakın otobüs, 37 durak, 54 kilometre metro ağı ve 400'e yakın halk otobüsü ile insanları birbirine kavuşturduklarını söyledi. Kent içi ulaşımda en kritik konunun yolcu beklentilerini zamanında, doğru çözümle ve sürdürülebilir biçimde karşılamak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bunun başarılması için ulaşım sistemlerinin talebe göre kurumsallaştırılması gerektiğini kaydetti. Bursa'da bu yönde 3z olarak açıklanabilecek motto oluşturduklarını, şehir içi ulaşımı zahmetsiz, zamanında ve zamsız formülle yönettiklerini belirten Başkan Aktaş, "Dezavantajlı gruplara sübvansiyon sağlıyoruz. Şehrin her noktasına kesintisiz ulaşım için mikrobüs uygulamasını ulaşım sistemimiz içerisine entegre etmiş durumdayız. Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Acemler projesi ile ulaşımın daha akışkan olmasını sağlayacağız. Kentin uç noktalarında yer alan Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi'ne metro ağımızı genişletiyoruz" dedi.



Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da ulaşımda işe yarayacak dijital dönüşümü ve Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ni (EÜTS) çok kısa süre içerisinde hizmete alacaklarını açıkladı. Vatandaşların bütün ulaşım işlemlerini evlerinden çıkmadan gerçekleştirebileceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Hemşerilerimiz online dolum, online vizeleme, qr kodlu bilet, cep tel ile geçiş, cep tel ile ödeme gibi işlemleri yapabilme imkanına kavuşacak. Evden çıkmadan, yaşlı ve öğrenci kartıvizeleri online olarak gerçekleştirebilecek" diye konuştu.



" Türkiye'nin en zamsız belediyesiyiz"



Başkan Aktaş, enflasyonun altında kalan fiyat düzenlemeleri ile dar gelirlinin bütçesindeki ulaşıma ayrılan payı artırmamaya dikkat ettiklerini ifade etti. Asgari ücrete yapılan yüzde 26 iyileştirmeye karşılık Bursa'da ulaşım ücretlerini sadece yüzde 11 olarak düzenlendiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Zamsız ulaşımdan kasdımız budur; büyük şehirlerde en düşük fiyat düzenlemesini yapan, abonman kartlarla Türkiye'nin en ekonomik ulaşımını sağlayan, düşük aktarma ücretleri uygulayan belediyeyiz. Ayrıca yaptığımız bütün bu düzenlemelerden öğrencilerimiz etkilenmiyor. Öğrenciler, göreve geldiğimiz günden bu yana herhangi bir zam uygulaması ile karşılaşmadı" şeklinde konuştu.



Başkan Aktaş, konuşmasında ulaşımda yapılan yatırımlara da işaret etti. Kısa zaman önce filoya 25 yeni otobüs kazandırdıklarını, bu yatırım ile günlük yolcu taşıma kapasitesini artırmanın yanında özellikle yoğunluğun olduğu hatlarda rahatlama sağladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bursaray'da kapasitemizi yüzde 60 artıracak sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunların yanında makas yatırımı ve metro içi düzenleme ile kapasite artırımını sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı kavşaklar ile trafikte önemli ölçüde rahatlama sağladık. Bu uygulamayı şehrimizin dört bir yanına yaymaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Aktaş'tan 'Play Marmara' performansı



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Kongre Merkezi'nde organize edilen Marmara Urban Forumu'nda, diğer belediye başkanlarının da yer aldığı 'Play Marmara' etkinliğine katıldı. Beylerbeyi-2 Salonu'nda organize edilen etkinlikte Başkan Aktaş, kendisine verilen oyun materyalleriyle Bursa haritası üzerinde yatırımları resmetti. - BURSA