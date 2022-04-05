Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programında konuştu - Son Dakika

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programında konuştu

Adil Karaismailoğlu: Demiryolu hat uzunluğunu 2053'te 28 bin 590 km'ye taşıyacağız

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaismailoğlu 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programında konuştu. Bakan Karaismailoğlu son 20 yılda ulaştırma ve habercilik alanında 1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yapıldığını söyledi. Demiryolu ulaşımı konusunda gerçekleştirilecek çalışmalardan bahseden Karaismailoğlu, "Demiryolu hat uzunluğunu 2053'te 28 bin 590 km'ye taşıyacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Adil Karaismailoğlu, son 20 yılda ulaştırma ve habercilik alanında yapılan yatırımların 1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yapıldığını, yatırımların artırılarak, "Gelişmekte olan" değil, "Gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olma hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında başlatılan reform hareketi ile Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra ihmal edilen demiryollarını "Ana yurdu demir ağlarla örme" düşüncesiyle hak ettiği konuma getireceklerini belirtti. Demiryolu taşımacılığının ülke ekonomisi için önemine değinen Karaismailoğlu, Demiryolu hat uzunluğunu 2053'te 28 bin 590 km'ye çıkartılacağını söyledi. Ülke ekonomisi için önemli projelere imza atılırken, bazı kesimlerin iftira ve yalanlarla buna mani olmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, onlara en güzel cevabın bugüne kadar yapılan yatırımlar olduğunu, bu zihniyete rağmen güçlü ve büyük Türkiye'nin her zaman var olacağını ifade etti.

"2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı" kritik bir değerdedir"

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın Türkiye ekonomisinin gelişimine üst düzeyde katkı sağlayacak yatırımların planlandığı bir program olduğunu söyleyen Adil Karaismailoğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı" ile gençlerimizin aydınlık geleceğini, milletimizin refahını bugünden tayin edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız", odaklandığımız temel konular olan mobilite, lojistik ve dijitalleşme alanlarında vatandaşlarımızın beklentilerini karşılarken, Türkiye'mizin ekonomik gelişimine de üst düzeyde katkıda bulunacak. Bu hedeflerimiz doğrultusunda "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı", kıtalararası kesintisiz bir ulaşım altyapısı tahsis etmemiz için kritik değerdedir" dedi.

"Demiryolu hat uzunluğunu 2053'te 28 bin 590 km'ye taşıyacağız"

Ülke ekonomisi için son derece önemli bir yerde olan demiryolu ulaşımının Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra ihmal edildiğini söyleyen Adil Karaismailoğlu, bu alanda yapılan yatırımları ve hedefleri anlattı. Karaismailoğlu, "2019 yılında yük taşımacılığında demiryolunun oranı yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleşirken, 2023 yılında yüzde 5'i geçen bir oranla demiryolunun toplam payının 55 milyon tona çıkmasını bekliyoruz. Özellikle demiryollarında başlattığımız reform hareketi ile Cumhuriyet'imizin ilk yıllarından sonra ihmal edilen demiryollarını, 2003'ten bugüne hem yeniledik hem de yeni hatlarla zenginleştirdik. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine Yurt Dışı Yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında ise yine 2053 Vizyonumuz için hedeflediğimiz, trenin payının 6 katın üzerinde artmasıdır. Böylece karayolunun 2023'te yüzde 71'in üzerine çıkacak yük taşımacılığındaki oranını, 2053'te yaklaşık yüzde 15 düşürmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında demiryolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamı sırasıyla 2035 yılında 145 milyonun, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Yıllarca kaderine terk edilmiş demiryollarımızın yeniden canlanması için, "Ana yurdu demir ağlarla örme" politikasının daha da ileriye taşınabilmesi için deyim yerindeyse 'seferberlik' ilan ettik. Yalnızca ülkemize değil, dünyaya yansıyacak reform niteliğinde çalışmalara imza attık. 2 bin 505 km olan sinyalli demiryolu hat uzunluğunu, rekor oranda %183 artırarak 7 bin 94 kilometreye ulaştırdık. 2 bin 82 kilometre olan elektrikli demiryolu hat uzunluğumuzu ise, %188 oranında artırarak 5 bin 986 km'ye yükselttik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bin 213 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren hattı, 219 km hızlı tren hattı inşa ettik. Türkiye'mizi, bugün dünyada 8., Avrupa'da da 6. YHT işletmecisi ülke konumuna gururla taşıdık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını hizmete sunarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. 2003 yılında 10 bin 959 km olan demiryolu hat uzunluğunu, 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı 2053'te 28 bin 590 km'ye taşıyacağız" diye konuştu.

"Karayollarının üzerindeki yükü, demiryollarına aktaracağız"

Karayollarının üzerindeki yükün demiryollarına taşınmasının karbon emisyonunun düşürülmesi anlamında da önemli katkısı olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Demiryollarının yolcu taşımacılığındaki payı yüzde 1'den Avrupa ortalamasının üzerine yüzde 6,20'ye çıkaracağız. Bu da bugün 19,5 milyon olan yolcu sayımızın yaklaşık 270 milyona ulaşması demektir". Yolcu ve yük taşımacılığında karayolu payının azaltılmasının ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine de ciddi katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Yük taşımacılığında Avrupa'nın üzerine çıkacağız"

Demiryolu yatırımlarıyla yük taşımacılığı konusunda Avrupa'nın üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Karaismailoğlu, "2023 yılında, tüm ulaşım modları arasında, Yük taşımacılığının, 2023 yılında 55 milyon ton ve yüzde 5,08 olması beklenen oran ise 7 kat artırılarak 440 milyon yükün demiryolu ile taşınması sağlanacak ve yüzde 18 olan Avrupa ortalamasını üzerine çıkarak yüzde 21,93'e yükselteceğiz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mıza göre; 2053 yılına kadar, 6 bin 196 km hızlı tren hattı, bin 474 km konvansiyonel hat, 622 yüksek hızlı tren hattı ve 262 km çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 km'lik demiryolu hattını tamamlamayı öngördük. Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053 yılına kadar tamamlanacak 622 km'lik yüksek hızlı tren hattının 546 km'si önümüzdeki yıl tamamlanacak. Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demiryollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak" dedi.

"2053 yılına kadar 198 milyar Dolar yatırım yapacağız"

Ulaştırma alanındaki 2053 hedeflerini anlatan Karaismailoğlu, "2053 Vizyonumuzun büyüklüğünü, yatırımlarımızın ve gelecek tasarımımızın kapsayıcılığını rakamla ifade etmek gerekirse; 5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar Dolar yatırım yapacağız. Bu hedeflerimizi duyan bazılarının hemen bir kulp takmaya, "Yapamazlar, edemezler" demeye başlayacaklarını biliyoruz. Biz onların karalama çabalarını da iftiralarını da yalanlarını da milletimizin vicdanına ve adalete havale ettik. Onlara en güzel cevabımız bugüne dek yaptıklarımızdır. 2003-2021 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme alanlarına 172 milyar Dolar'dan fazla yatırım yaptık. Bunun sonucunda da yalnızca 520,1 milyar Dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya katkımız bile yatırım miktarının 3 katından fazladır. Ayrıca üretime katkımız 1,079 milyar Dolar ve istihdama ise 17,9 milyon kişi katkı sağlandık. 20 yılda ülkemize kazandırdıklarımız ortada. Yatırım ortada, hizmet ortada, ekonomimizin gücüne güç katacak katkılar ortada! Milletimizin refahı için ilmek ilmek işlenen 20 yıl ortada. Bundan sonra da 2022'de başlamak üzere 2053'e kadar, 30 yıl içinde 198 milyar Dolar yatırım yapacak, bu yatırımlarımızın karşılığını da yine misliyle alacağız" diye konuştu.

"1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yaptık"

Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlardan bahseden Karaismailoğlu, "AK Parti Hükümetleri olarak, 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme alanlarına 1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yaptık. Ülkemizi uluslararası ticaret yollarının kalbi, Yeni İpek Yolu'nun ana güzergahı haline getirme hedefimiz doğrultusunda, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerini Avrupa kıtasına bağlayan güzergahın, bilinen adıyla Orta Koridor'un önemli bir halkası olduk. AK Parti hükümetleri olarak, hızlı ve etkili çalışarak, yaklaşan yeni çağa uygun yolcu, yük ve veri taşıma altyapısını en kısa sürede tamamlayıp, "Gelişmekte olan" değil, "Gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olmaya kararlıyız. Yıllardır bunlarla uğraşıyoruz. Biz onların akıllarına uysaydık bir şey yapamazdık. Nasıl ki 1. Boğaz Köprüsüne karşı çıkanlar bugün Çanakkale Köprüsüne karşı çıkıyorlarsa aynı zihniyet hiçbir zaman değişmesi. Güçlü ve büyük Türkiye her zaman var olacaktır, daha da büyüyecektir" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından program sona erdi.