Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletin yıllarca beklediği, adeta yılan hikayesine dönmüş hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp hizmete sunduklarını söyledi.

Bitlis'te Ahlat-Karahasan- Malazgirt kara yolunun açılışının ardından Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret eden Karaismailoğlu, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Ahlat-Karahasan-Malazgirt kara yolunun hayırlı olmasını diledi.

AK Parti hükümetleri olarak 19 yıldır kara, hava, demir ve deniz yolları ile iletişim ve haberleşme konusunda ülke standartlarını katbekat yukarılara taşıdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 96 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Allah'ın izniyle yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı ise 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşacak." diye konuştu.

Eski Türkiye'nin yollarının göz önüne getirilmesini isteyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce yollar nasıldı? Bozuk, tek şeritli, güvensiz yolları hatırlayın. Milletimizin konforunu, güvenli yolculuğunu düşünerek 19 yılda Türkiye'nin yollarını en üst standartlara getirdik. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde kara yolu yatırımlarımız aslan payını aldı. Ülkemizde 2002'den beri tam 22 bin 98 kilometre bölünmüş yol yaparak bölünmüş yol ağımızı 28 bin 199 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3 bin 523 kilometreye çıkardık. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometre ile 8 bin 187 kilometre otoyol ağına ulaşacağız. Demir yollarında da ciddi atılımlar gerçekleştirdik."

AK Parti hükümetleri döneminde 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa ettiklerini, toplam demir yolu ağını 12 bin 803 kilometreye yükselttiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2023'e dek yatırımlarla demir yolu oranını yüzde 60'a, demir yolu ağını da 16 bin 675 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hava yolunu halkın yolu yaptık. 2003 yılında iki merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı bugün yedi merkezden 56 noktaya ulaştırdık. Avrupa'da 2021 yılında gerçekleşen günlük uçuş sayılarını incelediğimizde 1787 uçuşla ülkemizin en ön sırada yer aldığını görüyoruz. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nı milletimizin hizmetine sunduk. Kovid-19'a rağmen İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geçerek uçuş rakamlarında liderliğini sürdürmektedir."

Ülke genelindeki bu artışlardan Muş'un da hak ettiği payı aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Muş genelinde 2003'te sadece 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 8 kattan fazla artırarak 150 kilometreye çıkardık. Muş'u bölünmüş yollarla Bitlis ve Bingöl illerine bağladık. 2003-2020 yıllarında Muş'ta 164 kilometrelik tek yol yapımını gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 1680 metreyi bulan 27 köprü yaptık. Bunun yanında 3 bin 721 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Muş genelinde devam eden 8 kara yolu projesinin bedelinin 648 milyon lira olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2003 yılında hizmete giren Muş Sultan Alparslan Havalimanı yıllık 2 milyon yolcu kapasitelidir. Lojistik bir süper güç olmak, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gece gündüz alın teri döküyoruz. Bunları, hizmet aşkıyla yanan AK kadrolarla yani sizlerle beraber omuz omuza yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Milletimizin yıllarca beklediği, adeta yılan hikayesine dönmüş hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu gurur bizim en büyük kamçımız. Günübirlik kısır tartışmaları arkamızda bırakarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet kervanımıza devam ediyoruz.

Doğu ve Güneydoğu illerimiz yaptığımız yatırımlar ve hayatın kolaylaşmasıyla birlikte canlanmaya başladı."

Açılış programına Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da katıldı.