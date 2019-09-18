Ulu Camiler Sergisi Kırşehir'de

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, özel seçilmiş 40 ulu cami fotoğrafının yer aldığı "Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi"yle bu yıl da Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı.



Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, özel seçilmiş 40 ulu cami fotoğrafının yer aldığı "Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi"yle bu yıl da Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı. Sergi açılışı 16 Eylül 2019 tarihinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Sergi açılışını, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürü Uzm. Altan Erik, Yüksek Kurum Uzmanı Hasan Ali Çetin, il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar birlikte yaptı.



Ticaret Bakanlığı koordinesinde kutlanan 32. Ahilik Haftası etkinlikleri, Ahi Evran Türbesi'nin ziyaret edilmesinin ardından, Askerlik Şubesi önünden başlayıp Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sonlanan kortej yürüyüşü ile devam etti.



Sanat tarihi fotoğrafçısı merhum Mustafa Cambaz'ın çekimlerini yaptığı Ulu Camiler Sergisi'ndeki fotoğraflar, hafta boyunca Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir. - ANKARA