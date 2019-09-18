Son Dakika Haberleri: Ulu Camiler Sergisi Kırşehir'de
Son Dakika Güncel Haber

Ulu Camiler Sergisi Kırşehir'de

1 saat önce

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, özel seçilmiş 40 ulu cami fotoğrafının yer aldığı "Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi"yle bu yıl da Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı.

Ulu Camiler Sergisi Kırşehir'de, System.String[]

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, özel seçilmiş 40 ulu cami fotoğrafının yer aldığı "Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi"yle bu yıl da Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı.


Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, özel seçilmiş 40 ulu cami fotoğrafının yer aldığı "Ulu Camiler Fotoğraf Sergisi"yle bu yıl da Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı. Sergi açılışı 16 Eylül 2019 tarihinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Sergi açılışını, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürü Uzm. Altan Erik, Yüksek Kurum Uzmanı Hasan Ali Çetin, il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar birlikte yaptı.


Ticaret Bakanlığı koordinesinde kutlanan 32. Ahilik Haftası etkinlikleri, Ahi Evran Türbesi'nin ziyaret edilmesinin ardından, Askerlik Şubesi önünden başlayıp Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sonlanan kortej yürüyüşü ile devam etti.


Sanat tarihi fotoğrafçısı merhum Mustafa Cambaz'ın çekimlerini yaptığı Ulu Camiler Sergisi'ndeki fotoğraflar, hafta boyunca Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilir. - ANKARA

Kırşehir, AKM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halay cümlesiyle test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Öğrenci beni görünce sevinir
Kendisinden boşanmak isteyen kocasına "Saçımı çekti" diyerek karşı dava açtı, mahkeme boşanma sebebi olduğuna hükmetti Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil yatla boğaz keyfi yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulu Camiler Sergisi Kırşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]