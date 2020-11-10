İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti - Son Dakika

İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti

İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı

KARS - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 82'nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Bir inşaatta çalışan işçiler ellerindeki işleri bırakarak 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ü anma törenİ Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı.

Çelenklerin konulmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da, "Tİ" sesi ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ikinci yarısında ise Bayrak yarıya indirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay yaptı. Acay, "Bugün 10 Kasım Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan ayrılışının 82.Yıl dönümü. O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile her zaman aramızda olmaya devam edecektir. Tarihte birçok komutan, birçok devlet adamı büyük başarılar elde ederek tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Ancak hiçbir lider Atatürk kadar milletinin gönlünde yer etmemiştir. Hiçbir liderin fikirleri ve düşünceleri O'nunki kadar milleti tarafından yaşatılmamıştır. Yaşamını milletine adayan, yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan yepyeni ve güçlü bir devlet ortaya çıkaran eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk sadece kendi milletinin geleceğine değil, mazlum milletlerin geleceğine de ışık tutmuştur" dedi.

Program 10. yıl Nutku banttan dinletilmesiyle devam etti. Atatürk'ün biyografisinin okunması ve şiirler, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerin dinletilmesiyle sona erdi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile askeri erkan katıldı.

"İnşaat işçileri ellerindeki işleri bırakarak saygı duruşunda bulundu"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentte yapımı devam eden Sultan Alparslan Külliye'nde çalışan işçiler ellerindeki işleri bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kentte hareket halindeki araçlar ve vatandaşlar oldukları yerde kaldı.