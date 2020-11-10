İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti - Son Dakika

İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti

10.11.2020 11:01

İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 82'nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti

İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı

KARS - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 82'nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Bir inşaatta çalışan işçiler ellerindeki işleri bırakarak 2 dakika saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ü anma törenİ Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı.

Çelenklerin konulmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da, "Tİ" sesi ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ikinci yarısında ise Bayrak yarıya indirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay yaptı. Acay, "Bugün 10 Kasım Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan ayrılışının 82.Yıl dönümü. O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile her zaman aramızda olmaya devam edecektir. Tarihte birçok komutan, birçok devlet adamı büyük başarılar elde ederek tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Ancak hiçbir lider Atatürk kadar milletinin gönlünde yer etmemiştir. Hiçbir liderin fikirleri ve düşünceleri O'nunki kadar milleti tarafından yaşatılmamıştır. Yaşamını milletine adayan, yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan yepyeni ve güçlü bir devlet ortaya çıkaran eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk sadece kendi milletinin geleceğine değil, mazlum milletlerin geleceğine de ışık tutmuştur" dedi.

Program 10. yıl Nutku banttan dinletilmesiyle devam etti. Atatürk'ün biyografisinin okunması ve şiirler, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerin dinletilmesiyle sona erdi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Soner Aygün, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile askeri erkan katıldı.

"İnşaat işçileri ellerindeki işleri bırakarak saygı duruşunda bulundu"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında, her sene olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentte yapımı devam eden Sultan Alparslan Külliye'nde çalışan işçiler ellerindeki işleri bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kentte hareket halindeki araçlar ve vatandaşlar oldukları yerde kaldı.

İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti
İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Tören, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Saygıyla anıyoruz! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi         
11:09
Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu         
10:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu         
10:24
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 11:41:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat işçileri 9: 05'te Ata için saygı duruşuna geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei