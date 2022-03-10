ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika
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ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTU

10.03.2022 12:03

ULUDAĞ'da snowboard yaparken kaza geçiren İngiltere vatandaşı Oliver Brown (38), Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

ULUDAĞ'da snowboard yaparken kaza geçiren İngiltere vatandaşı Oliver Brown (38), Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

İki hafta önce arkadaşlarıyla birlikte tatil için İstanbul'a, oradan da Uludağ'a gelen Oliver Brown, snowboard yaparken kaza geçirdi. Brown, Uludağ'da 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayenesinde, dalağında darbeye bağlı kanama olduğu görülünce acil ameliyata alındı.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Brown, taburcu olmadan önce yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere Türkçe olarak teşekkür etmek istediğini söyledi. Türkiye'de bulunduğu zaman içerisinde çok az Türkçe öğrendiğini ve telaffuz konusunda iyi olmadığını ifade eden Brown, 'Umarım beni anlarlar. Onlar hayatımı kurtardılar' diye konuştu. Hazırladığı konuşma metniyle hekimler, hemşireler olmak üzere tüm hastane personeline duyduğu memnuniyeti dile getiren Brown şunları kaydetti:

'Harika tedaviniz, bana karşı nazik olduğunuz için teşekkür ederim. Çok şanssız bir kaza geçirdim, ama burada olduğu için kendimi şanslı hissetmemi sağladınız. Bugün taburcu olduğum için mutluyum ama sizden ayrıldığım için üzgünüm. Hepinizi tekrar görmeyi umut ediyorum ama tekrar bir snowboard kazası geçirmeden.'

Hastayı taburcu olmadan önce odasında ziyaret eden Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Meral Leman Özkan ise 'Hastamız Oliver turist olarak Bursa'ya gelmiş. Uludağ'da snowboard kazası nedeniyle yaralanması üzerine, 112 ekibi tarafından hastanemize getirildi. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, dalak yaralanması olduğu görülünce ameliyat edildi. Önce yoğun bakımda daha sonra klinikte tedavi oldu ve bugün de taburcu oldu. Kendisiyle ilgilenen hekimlere ve hemşirelere teşekkür etmek için Türkçe bir metin hazırlamış. Hastaneden ve personelin ilgisinden çok memnun kaldığını söyledi. Biz de çok mutlu olduk' ifadelerini kullandı. (DHA)

ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTU
ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTU
ULUDAĞ'DA YARALANAN İNGİLİZ TURİST SAĞLIĞINA KAVUŞTU

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İstanbul, Oliver, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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