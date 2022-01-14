'ULUSAL ÖĞRETMENLER ARASI YENİLİKÇİ ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIM YARIŞMASI' SERGİSİ YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ikincisi gerçekleştirilen "Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması" Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yapıldı. 81 ilden 7481 başvurunun yapıldığı projede 6 kategoride ödüller verilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 81 ilden gelen projelerle "Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması" gerçekleştirdi. Proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde sergi düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmen ve öğrenciler açılan stantlarda projelerini tanıttı. Bu yıl ikincisi yapılan yarışmaya 6 ayrı kategoride 81 ilden 7481 başvuru gerçekleşti. 55 öğretmen tarafından iki aşamalı değerlendirme süreci sonunda 58 ilden farklı kategorilerde 261 materyal sergi ve nihai değerlendirmeye davet edildi.

Sergi açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Serginin açılmasıyla stantlar gezildi.

"BURADA ELDE EDİLEN ÇIKTILARI DİJİTAL MECRADA ÖĞRETMENLERİMİZİN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Kendi çalışma alanımızda özellikle öğrencilerimizin öğrenmesine odaklandığımız, onların öğrenmesine daha anlamlı kalıcı kılmak için birlikte çalışıp ürettiğimiz birçok eser ortaya çıktı. Bu sergiyle beraber hem birbirimizden tekrar öğreneceğimiz, ilham alacağımız çok güzel bir eğitim ortamı oluştu hem de burada elde edilen çıktılar dijital mecrada EBA başta olmak üzere yine öğretmenlerimizin kullanımına sunulacak. Belki de birçok öğrencimizin öğrenmesine katkı sağlayacak. Bizim temel çalışma alanımız çocuklarımızın çok yönlü ve farklı olarak öğrenmelerine katkı sağlamak. Biz onların gözlerinde bu öğrenme ışıltısını gördüğümüz zaman içimize sinen mesleğimizin hakkını verdiğimizi düşündüğümüz bir süreç yaşıyoruz. O nedenle işte bunu çok önemseyen Türkiye genelinde bütün öğretmenlerimiz gibi çalışan ve materyal geliştiren öğretmenlerimiz burada. Altı alanda materyal gelişimi sağlandı. Öğretim kademesi olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim alanı. Bir de bunu bütünleyecek şekilde salgın sürecinde çok da önem kazandığı şeklinde dijital öğrenme materyalleri oluşturdu. Aslında bu materyal zenginliği ve çeşitliliği öğrencilerimizin öğrenmesine çok yönlü katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"HAYAL ETTİK VE BÖYLE BİR PROJE GELİŞTİRDİK"

Beşiktaş 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Sibel Genç, "Bizim projemizin adı 'Uzayda Ben' öğrencim Poyraz'ın hayaliydi. 'Ben büyüyünce astronot olacağım' diyordu. 3. sınıfta böyle bir proje gelince biz de 'senin bu hayalini gerçekleştirmeye var mısın' dedim. O da 'evet öğretmenim' dedi. Bunun üzerine hayal ettik, araştırdık, uyguladık, keşfedip öğrendik. Bir uzay evreni tasarladık. Sonra matematik bilgilerini kullandık. Mühendislik çalışmaları yaptık. Sanatla matematiği birleştirince böyle güzel bir proje ortaya çıktı. Öğrencim Poyraz'a hayalini gerçekleştirmesini diliyorum" dedi.

"HAYALİM ASTRONOT OLMAK"

Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu öğrencisi Poyraz Karakaya "Hep hayalimdi astronot olmak. Ben astronot olmayı ilkokula başladığımdan beri düşünüyorum. 3. sınıfta bize böyle bir fırsat geldi. Öğretmenin de 'gel bu hayalini gerçekleştirelim' dedi. Atık malzemelerden bir uzay üssü tasarladık. Bu hayalimi gerçekleştirmeye çok da önem veriyorum. Büyüyünce Astronomi alanında bir bilim insanı olmak yani astronot olmak istiyorum. Ay'a çıkıp Türk bayrağını orada dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.