Uluslararası Af Örgütü: "Irak'ta 600'den fazla protestocu öldürüldü" - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü: "Irak'ta 600'den fazla protestocu öldürüldü"

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik kullandığı orantısız güç nedeniyle Ekim 2019'dan bu yana 600'den fazla protestocunun öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü:

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik kullandığı orantısız güç nedeniyle Ekim 2019'dan bu yana 600'den fazla protestocunun öldüğünü açıkladı.


Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada başkent Bağdat ile bazı güney illerinde güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara uyguladığı orantısız güç ve gerçek mermi kullanma görüntülerini incelendiğine vurgu yapılarak, işkence ve gözaltına alınmaların devam ettiği belirtildi. Irak güvenlik güçlerine baskıyı, öldürmeyi ve kaçırmayı durdurma yönünde çağrıda bulunan Af örgütü, Irak hükümetinin protestoları orantısız güçle bastırma çalışmalarında vazgeçmeye niyetli olmadığını ifade etti. Barışçıl protestocuları hedef alan saldırıların arkasında duranların cezalandırmaya çağıran örgüt, protestolarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve sakatlananlara tazminat verilmesine de değindi.


Irak'ta Ekim 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması üzerine, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi'nden alınan verilere göre, protestolarda 669 kişi hayatını kaybederken 25 bine yakın kişi de yaralandı. - ERBİL

Af Örgütü, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:34 Kaynak: İHA
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