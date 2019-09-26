Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu"
Son Dakika Güncel Haber

"Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu"

18 dakika önce

Karabük Üniversitesi ve Karabük AFAD tarafından düzenlenen "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.

Karabük Üniversitesi ve Karabük AFAD tarafından düzenlenen "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, farklı türdeki tehlikeler konusunda en son gelişmeler ve araştırmalar paylaşıldı.

Akademisyenler ve uzmanları bir araya getiren sempozyumda, jeohazlar, atmosferik tehlikeler, hidrolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, nükleer tehlikeler ve yangın tehlikeler gibi konular ele alındı.

Yarın sona erecek sempozyumda, Danimarka, Hindistan, Slovenya, Malezya, İsveç, İtalya ve Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerden katılan 100'e yakın katılımcı konuyla ilgili bildiri ve çalışmalarını sunuyor.

Hamit Çepni, Karabük, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:09:27. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]