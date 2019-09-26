Karabük Üniversitesi ve Karabük AFAD tarafından düzenlenen "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, farklı türdeki tehlikeler konusunda en son gelişmeler ve araştırmalar paylaşıldı.

Akademisyenler ve uzmanları bir araya getiren sempozyumda, jeohazlar, atmosferik tehlikeler, hidrolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, nükleer tehlikeler ve yangın tehlikeler gibi konular ele alındı.

Yarın sona erecek sempozyumda, Danimarka, Hindistan, Slovenya, Malezya, İsveç, İtalya ve Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerden katılan 100'e yakın katılımcı konuyla ilgili bildiri ve çalışmalarını sunuyor.