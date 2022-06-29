Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

29.06.2022 14:57
Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü sona erdi.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü sona erdi.

NATO, Ürdün, Azerbaycan, İngiltere, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla 20 Haziran-1 Temmuz'da planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingle başladı.

Daha sonra eğitime katılan unsurlar, pistte uçuşlarını yaptı.

Eğitimde, katılımcılar görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştı. Gözlemci personel, eğitimleri yakından takip etti.

Türk Hava Kuvvetleri, başarılı görevler icra ederek eğiten ve eğitilen rolünü üstlendi. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağının yanı sıra NATO AWACS E-3A da eğitimi destekledi.

NATO Hava Savunma Radarı Türkiye'de

Ayrıca RADU II-22 tatbikatı kapsamında, NATO envanterine yeni giren NATO DADR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) ilk defa bir NATO ülkesine geldi.

Tatbikatın başarılı icrası, NATO ve Türkiye'nin elastikiyet, entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik temelinde harekat kabiliyetini gösterdi.

Eğitime, NATO E-3A, Azerbaycan 2 SU-25, Ürdün 3 F-16, Pakistan 6 F-16, İngiltere 4 Eurofighter Typhoon, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ikişer fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 28 F-16, birer KC-135R, E-7T, ANKA S ve AKINCI TİHA ile katılım sağladı.

Etkinliğin gözlemci gününe, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

AKINCI ilk kez Anadolu Kartalı'nda

Bayraktar AKINCI, halihazırda devam eden test faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda da görev yaptı.

AKINCI TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den itibaren ilk kapsamlı Hava Kuvvetleri tatbikatında yer aldı.

Anadolu Kartalı'na yabancı medya ilgisi

Öte yandan katılımcı ülkelerin askeri gözlemcileri, yerli ve yabancı 200'ün üzerinde basın mensubu, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşlarını izledi.

Bugüne kadar 25 ülkeden çok sayıda pilot eğitime geldi

Anadolu Kartalı Eğitimi, gerçek harekata benzetilmiş ortamda pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi, geliştirilmesi, gerçek harekat kapsamında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla her yıl milli ve uluslararası olarak Konya'daki Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde icra ediliyor.

Konya'da 46 eğitim döneminde 25 bin sorti uçuşu yapıldı

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden biri olup eğitimlerde kuruluştan bugüne kadar 15 ülke katılımıyla 25'i uluslararası toplam 46 eğitim döneminde 25 bin sorti uçuşu gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

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