Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de yapılacak - Son Dakika

Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de yapılacak

19.10.2020 11:05
Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de yapılacak, System.String[]

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe, dünyanın 3 büyük ticaret fuarından birisi olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe, dünyanın 3 büyük ticaret fuarından birisi olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

Tarsus Turkey'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, Türkiye'nin lider firmaları ile küresel asansör markalarını iki yılda bir Tüyap Beylikdüzü'nde buluşturuyor.

Global gelişmelere rağmen katılımcıların yoğun ilgisi üzerine Mart 2021'deki 17'nci buluşma için salon sayısına ekleme yaparak alan büyüklüğü bazında kendi rekorunu kıran fuar, asansör sektörüne yeni ticaret fırsatları sunmak için gün sayıyor.

Her gün ortalama 1,5 milyar yolcu sayısıyla dünyanın en fazla kullanılan dikey ulaşım aracı olan asansörlerdeki endüstriyel yenilikler, 25-28 Mart 2021'de Tüyap Beylikdüzü'nde ziyaretçilere sunulacak.

17. Uluslararası Asansör İstanbul'da, özellikle virüs bulaşma riskini en aza indirmeye yardımcı temassız çağrı sistemiyle çalışan asansörlerden bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyen çözümlere, kendi kendini temizleyen kabinlerden buton yerine hologram teknolojilerine sahip asansörlere kadar başta sağlıklı ve güvenli çözümler olmak üzere 2021'in en yeni asansör teknolojileri bir arada sergilenecek.

Sektöründe Türkiye'deki lider, dünyanın ise 3 büyüğünden birisi olan fuar, teknoloji şovunun yanı sıra yine milyonlarca dolarlık ticarete de ev sahipliği yapacak.

Daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli asansör teknolojilerinin bir arada sergileneceği 17. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı hakkında detaylı bilgi almak, fuara katılmak veya ziyaretçi olmak isteyenler, www.asansoristanbul.com adresini ziyaret edebilecek.

"Gerekli tüm önlemleri aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, katılımcılar ve ziyaretçilerin 4 gün boyunca verimli ve sağlıklı bir organizasyon geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

" Sağlık Bakanlığı'mızın direktifleri ile birlikte SISO, IAEE, UFI ve AEO gibi sektörel kuruluşlar tarafından üretilen operasyonel yönergelere dayanarak bir dizi önlemler paketi hazırladık. Yüz yüze etkinliklerin mümkün olan en güvenli şekilde yürütülmesi, katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize taahhüdümüzdür.

8 salonda birden düzenleyeceğimiz 17. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı için yurt içi ve dışından katılımlar, online ziyaretçi kayıtları, satın alma heyetleriyle görüşmeler ve overseas buyer programına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sektörümüze 'Trust Tarsus-Tarsus'a Güvenin' diyoruz."

Beylikdüzü, İstanbul, Ticaret, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Çaresizliğin itirafı! Cephede savaşacak asker bulamayan Ermenistan, 2. Dünya Savaşı gazilerinden medet umuyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar         
09:54
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:31:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 25-28 Mart 2021'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei