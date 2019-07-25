Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan
Son Dakika Güncel Haber

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan

2 gün önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta, geçici başkan olarak belirlendi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan, System.String[]
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Romanya asıllı diplomat Cornel Feruta, geçici başkan olarak belirlendi.
UAEA'nın eski Başkanı Yukiya Amano'nun geçen pazartesi hayatını kaybetmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.
UAEA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyeleri, kurumun işleyişinin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için yeni başkanın belirlenmesine kadar, uzun yıllardır UAEA'da üst düzey görevler yürüten Romanyalı diplomat Feruta'nın "geçici başkan" olarak belirlendiği duyuruldu.
Geçen pazartesi ajanstan yapılan açıklamada, 2009'dan bu yana 3 dönemdir kurumun başkanlığını yapan Japon diplomat Amano'nun hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Ankara Ticaret Odası, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Romanya'ya 33 milyon euroluk tramvay ihracatı Fener Ol kampanyası için hedef 200 milyon TL İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.7.2019 16:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına geçici başkan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]