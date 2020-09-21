Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor - Son Dakika

Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı desteğiyle, 22-23 Eylül 2020 tarihlerinde "SA Consulting" tarafından "I. Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu-Bakü 2020" düzenlenecek.

Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor, System.String[]

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı desteğiyle, 22-23 Eylül 2020 tarihlerinde "SA Consulting" tarafından "I. Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu- Bakü 2020" düzenlenecek.

Foruma Azerbaycan, Finlandiya, İspanya, İtalya, Pakistan, Tayland gibi ülkelerle beraber Türkiye'den de Forbes'in "30 altı 30" listesinde yer alan iş insanları ve alanında uzman konuşmacılar katılacak. İlki bu sene gerçekleştirilecek çevrimiçi forumda Covıd-19 pandemisi koşullarında ve post-pandemi döneminde girişimcilerin motive edilmesi ve uluslararası deneyimlerin paylaşılması hedeflenmekte. Girişimci düşünce tarzının teşvik edilmesi, özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik faaliyetlerine ilginin arttırılması, sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren ve girişimciliğe yeni başlayan gençlerin motive edilmesi, mevcut girişimcilerin pandemi sırasında karşılaştıkları zorlukların tartışılması forumun ana konuları arasındadır. Çevrimiçi forum çerçevesinde mevcut pandemi koşullarında faaliyetlerini devam ettiren girişimcilerin başarı hikayeleri paylaşılacak, farklı ülkelerden katılacak konuşmacılar aracılığıyla uluslararası deneyim kazanılacaktır.

Forum organizasyonun paydaş kuruluşu olan EkoAvrasya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'in de konuşmacı olarak katılacağı forumda, Covıd-19 pandemisi sürecindeki genel durumu, ekonomiye etkilerini; girişimcilerin pandemi başlangıcıyla süregelen, yeni normal dönemde ve pandemi sonrası dönemde nasıl bir yol haritası çizmelerinin gerekliliği hususunda bilgi paylaşımı sağlayacak. - ERZURUM

Azerbaycan, Forbes, Eylül, Bakü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 22:12:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Girişimciler Çevrimiçi Forumu Bakü'de düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei