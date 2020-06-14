Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor - Son Dakika

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" bu akşam başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış töreni, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

Gaziantep'te yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen festivalin açılışında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Gaziantep'teki tarihi Mecidiye Han görüntüleri sanal sahne olarak kullanılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmalarıyla başlayacak törende sürpriz isimlere "Onur Ödülü" ve "Sınırsız İyilik Ödülü" verilecek.

Etkinlikte dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı jüri ile Uluslararası Uzun Metraj, UNICEF Uluslararası Kısa Film ve Aynı Gemi Kısa Film olmak üzere üç kategoride yarışacak filmler tanıtılacak.

Dünyanın dört bir yanından 20'den fazla sanatçının dijital olarak bir araya geldiği ve "Gaziantep Yolunda" türküsünü özel enstrümanlarla seslendirdiği performans da açılış gecesinde izleyiciyle buluşacak.

Saat 20.00'de başlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali açılış töreni CNN Türk'ün yanı sıra festivalin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak.

Jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan

Onursal başkanlığını Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham'ın üstlendiği festivalde, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışıyor.

Jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği yarışmanın jürisinde Danny Glover, Emir Hadzihafizbegovic, Joan Chen, Lone Scherfig, Sandy Powell ve Seyyid Şahap Hüseyni yer alıyor.

Festivalin "Uzun Metraj" yarışmasında Sama İçin (For Sama), Gece Yolcusu (Midnight Traveler), Omar ve Biz (Omar And Us), Kızım Gibi Kokuyorsun (Scent Of My Daughter), Oskar & Lilli, Oğlum Gibi (Just Like My Son), Rafaël ve The Merger/ Extra Time filmleri yarışıyor.

26 bin avro ödül dağıtılacak

Yarışma sonucunda "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin avro, "En İyi Kısa Metraj Film" ve "İlham Verici Senaryo" 5 bin avro para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, "Aynı Gemi (Same Boat)" adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da birinciye bin avro ödül verilecek.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 45 filmin gösterileceği festivalde tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Sinemaseverlerin filmleri izlemek için www.festivalscope.com sitesine üye olması ve sınırlı sayıda gösterim için rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Ayrıca festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden ünlü yönetmen ve oyuncuların tecrübelerini paylaşacağı Masterclass etkinlikleri yapılacak.

Festivalin Instagram hesabından alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla paneller düzenlenecek.

Festival İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede 21 Haziran'da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.