Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için "kirlilik" uyarısı - Son Dakika

Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için "kirlilik" uyarısı

30.10.2020 11:25

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Kelebekli, "Yolda giderken veya ormanda piknik yaparken bir plastik attığımızda bu, yağmurlar veya seller vasıtasıyla denize akmaktadır.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Kelebekli, "Yolda giderken veya ormanda piknik yaparken bir plastik attığımızda bu, yağmurlar veya seller vasıtasıyla denize akmaktadır. Denizin üzerinde büyük bir çöp yığını olmaktadır ve bu ayrıca balıkların da ölmesine neden olmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Kelebekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'nin 1992 yılında Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'ni imzaladığını hatırlattı.

Bu ülkelerin, imzalanan protokol kapsamında Karadeniz'deki ekolojik dengeyi korumayı, denizin temiz olmasını sağlamayı, petrol akıntılarından veya belli çöp ve benzerini temizlemeyi amaçladığını anlatan Kelebekli, 31 Ekim'in de her yıl Uluslararası Karadeniz Günü olarak kutlandığını dile getirdi.

Kelebekli, denizlerdeki kirliliğin havadan, denizden ve karadan kaynaklı olduğunu belirterek, "Sanayi bölgeleri, kentlerin baca gazları havaya ulaşıp atmosferde asit yağmurlarına neden olmakta daha sonra yeryüzüne düşmektedir. Bu, özellikle ormanlarımızı tahrip ederken aynı zamanda denizleri de etkilemektedir." diye konuştu.

Denizi karadan kirletmenin ise daha fazla olduğuna işaret eden Kelebekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizi kirletme yolu doğrudan veya dolaylı olarak karşımıza çıkıyor. İnsan olarak hepimiz çevremizi temiz tutmak için elimizden gelen gayreti yapmak zorundayız. Ancak çevreye attığımız çöpler, özelikle böcek öldürücü ilaçlar ve bunun dışında da plastikler ön sırayı almaktadır. Bunların yüzde 70'ini oluşturan plastiklerdir. Bir vatandaş olarak sorumluluk taşırsak plastikleri çevreye atmayız. Çevreye attığımız zaman denize de ulaşıyor. Örneğin yolda giderken veya ormanda piknik yaparken bir plastik attığımızda bu, yağmurlar veya seller vasıtasıyla denize akmaktadır. Denizin üzerinde büyük bir çöp yığını olmaktadır ve bu ayrıca balıkların da ölmesine neden olmaktadır."

"Atıklar deniz yüzeyinde güneş ışığını etkilemektedir"

Kelebekli, Karadeniz coğrafyasının balık açısından oldukça zengin olduğunu vurgulayarak balıkların ölmesine neden olan etkenlerin, özellikle petrolden ve akarsulardan kaynaklanan kirlilikler olduğunu kaydetti.

Karadan kirliliklerin özellikle akarsular yoluyla geldiğine işaret eden Kelebekli, "Şimdi en çok Karadeniz'i kirleten Tuna Nehri'dir, Dinyester Nehri'dir. Bunlar batıdan gelen nehirlerdir. Çünkü baktığımız zaman Tuna Nehri, Almanya'dan başlayıp Karadeniz'e dökülmektedir. Bu açıdan son yıllarda eskisine göre kirlilik bu nehirlerde biraz azaltılmıştır. Ancak yine de kirlenmeye müsait görünmektedir." dedi.

Kelebekli, akarsular da düşünüldüğünde Karadeniz'i kirleten 13 ülke olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Akarsulardan gelen çöp, zirai ilaçlar balıkları oldukça olumsuz etkilemektedir. Balığın ölümüne neden olmaktadır. Aslında deniz altındaki canlıların hepsini etkiliyor. Ancak biz en çok balıktan söz ediyoruz. Çünkü kıyılarda en çok balık bulunmaktadır. Gelen çöp veya bu atıklar deniz yüzeyinde belli bir tabaka oluşturmaktadır ve bu, güneş ışığını etkilemektedir. Balığın ihtiyacı olan oksijeni etkilemektedir, balığın ölümüne sebep olmaktadır."

Akarsuların denizlere taşıdığı kadmiyum, kurşun, cıva gibi ağır metallerin de balıklara zarar verdiğine değinen Kelebekli, balığın yemesi sonucu etine karışan çöpün, plastik ve diğer atıkların insanlarda ölüme kadar birçok rahatsızlığa yol açtığını belirtti.

"Geleceğe daha iyi bir doğa bırakmak için denizi temiz tutmak gerekir"

Denizin kirlenmesinde özellikle petrol taşımacılığının da etkili olduğunu anlatan Kelebekli şunları kaydetti:

"Özellikle gemilerin petrol dolum boşaltım sisteminde akan petrol, denize oldukça zarar vermektedir. Bunun dışında gemilerde balast suyu özellikle bu dengeyi sağlamak için kullanılan suyun belli bir bölgenin dışında, yani açık denizin ortasında boşaltılması gerekebilir. Gemiyle ilgili taşımacılık sadece petrol değildir. Bunun dışında gübre ve buna benzer birçok malzeme gemiyle taşınmaktadır. Bunun boşaltım sistemi kontrol altına alınarak devletler arasında bu yönde kirliliği engellemek lazım."

Geleceğe daha iyi bir doğa bırakmak için denizi temiz tutmak gerektiğini vurgulayan Kelebekli, "Deniz aslında bir döngü sağlamaktadır. Bakıldığında dünyanın en büyük kısmını denizler oluşturmaktadır ve denizlerin buharlaşıp havaya gitmesi ve buradan tekrar yağmur olarak dönmesi bir döngüyü gerektiriyor. Bu yüzden denizlerimizi temiz tutmak gerekir." dedi.

Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için kirlilik uyarısı
Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için kirlilik uyarısı
Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için kirlilik uyarısı
Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için kirlilik uyarısı

Karadeniz, Piknik, Petrol, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için 'kirlilik' uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: Milletimizin başı sağ olsun Memleket Hareketi'nin kurucularını açıklayan İnce, cumhurbaşkanlığı iddialarını yanıtladı Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz" Prof. Dr. Ceyhan: Önceden neredeyse hiç görülmeyen çocuk vaka sayıları toplumda oldukça arttı
Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak         
12:22
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem         
12:08
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı         
11:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı         
11:26
Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi         
11:03
11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek 11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek         
10:27
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze 42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze         
08:02
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 12:36:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için "kirlilik" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei