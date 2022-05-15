SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi - Son Dakika
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SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi

15.05.2022 15:24
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi

SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdiİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı Uluslararası MTB (Dağ Bisikleti) Kupası yarışlarının birinci etabı sona erdi.

SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirilen 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı Uluslararası MTB (Dağ Bisikleti) Kupası yarışlarının birinci etabı sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Koramaz Vadisi MTB (Dağ Bisikleti) Kupası Yarışlarının birinci etabı bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Yarışlar Veske Mahallesi'nde gerçekleştirildi. 3 ülkeden 36 sporcunun katıldığı yarışlar 4,5 kilometreden oluşan parkurda erkekler 7, kadınlar 4 tur pedal çevirdi. Yarışlar ödül töreni ile sona erdi. Ödül törenine Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı KD. Yüzbaşı Cuma Kavak, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, sporcular, antrenörler ve görevliler katıldı. Tören sonrası Eliminatör MTB Kupası yarışı Elit Erkekler ve Kızlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Bugün yapılan yarışlar sonucu Vekse MTB Kupası Yarışı Elit Erkeklerde; Denis Sergiyenko (Kazakistan) birinci, Yegor Karassyov (Kazakistan) ikinci ve Emre Yavuz (Türkiye) üçüncü oldu. Vekse MTB Kupası Yarışı Elit Kadınlar kategorisinde; Alina Sarlıkova (Kazakistan) birinci, Azize Bekar (Türkiye) ikinci ve Sevim Gerçek (Türkiye) üçüncü oldu. Vekse MTB Kupası Yarışı Genç Erkeklerde Emre Yuca (Türkiye) birinci, Parsam Shahsavari (İran) ikinci, Serdar Kara (Türkiye) üçüncü oldu.

BAHATTİN AKYÖN A MİLLİ TAKIM ERCİYES'TE KAMP YAPACAK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bu şehri başımızın tacı yapacağız. İnşallah en kısa zamanda Kayseri'yi bisiklet şehri olarak göreceğiz. Ancak, bizimde sizden bir isteğimiz var. 8 gündür burada misafir olduk. Kayseri yöneticilerinin bizlere göstermiş olduğu ev sahipliğine teşekkür ediyoruz. Ancak Dağ Bisikleti dalında Uluslararası bir yarış gerçekleştirdik. Bisiklet şehri olma yolunda ilerleyen bir şehrin vatandaşlarını da burada görmek istiyoruz. 18 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Büyük Erkekler A Milli Takımımızın kampını Erciyes Dağı'nda yapacağız diye konuştu.

SÜLEYMAN SEFA TEMEL HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA GİTMEK

Ödül töreni sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Eliminatör MTB Kupası yarışı Elit Erkekler birincisi Süleyman Safa Temel ise Malatya'dan geliyorum. 4 kategoride yarıştım. Bunun 3'ünde kürsüdeydim. Ayrıca Eliminatör MTB Kupası yarışı Elit Erkekler kategorisinde birinci oldum. Milli formayı kürsüye çıkarttım çok mutluyum. Kayseri'de 2 yarışa daha katılacağız. 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar puan toplayacağız. Hedefimiz 3 Türk sporcu olarak olimpiyatlara gitmek ifadelerini kullandı.

SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi
SPOR Uluslararası MTB Kupası yarışları sona erdi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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