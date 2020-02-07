Uluslararası Sustain Coast Projesinin ikinci toplantısı MEÜ'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Sustain Coast Projesinin ikinci toplantısı MEÜ'de yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Sustain Coast Projesinin ikinci toplantısı MEÜ'de yapıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt'un Türkiye Koordinatörü olduğu Uluslararası Sustain Coast TÜBİTAK Projesinin ikinci toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi.

Uluslararası Sustain Coast Projesinin ikinci toplantısı MEÜ'de yapıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt'un Türkiye Koordinatörü olduğu Uluslararası Sustain Coast TÜBİTAK Projesinin ikinci toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi.


Akdeniz havzasındaki ülkelerin su sorununa yenilikçi su yönetimi kavramlarının teşvik edilmesi yoluyla çözümler arayan ve Avrupa Birliği fonuyla desteklenen Sustain Coast Projesinin ikinci toplantısı, MEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı toplantı salonunda yapıldı. Altı ülkeden 9 yabancı bilim insanının katıldığı toplantı, projenin Türkiye Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt'un açılış konuşmasıyla başladı. Kurt, "Projenin Akdeniz havzasındaki ülkelerin su sorununa önemli çözümler getireceğine inancım tamdır" dedi.


Projede araştırmacı olarak yer alan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Güler'in, katılımcılara Mersin Üniversitesi hakkında bilgi verdiği toplantıda, projenin diğer araştırmacısı olan Öğretim Üyesi Dr. Ümit Yıldırım, projenin pilot sahasından biri olan Erdemli'de bugüne kadar yaptıkları ve gelecekte yapacakları çalışmaları anlattı.


Projenin genel koordinatörü Yunanistan'dan Prof. Dr. George Karatzas ise dost ve kardeş ülke olan Türkiye ekibinin göstermiş olduğu misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere önemli çıktılarının olacağını belirtti.


İtalya'dan Prof. Dr. Pier Paolo Rogerio da su kullanıcılarının sorunlarının dinlenerek çözümlerin üretildiği su kullanıcıları toplantılarının detaylarını ve İtalya'da yaptığı çalışmaları anlattı.


Üç gün süren toplantı çerçevesinde Erdemli'de saha çalışması da yapıldı. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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