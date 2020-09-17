Uluslararası Turizm filmleri festivali Kayaşehir'de başladı - Son Dakika

Uluslararası Turizm filmleri festivali Kayaşehir'de başladı

Uluslararası Turizm filmleri festivali Kayaşehir'de başladı Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali klasik araçların kortejinin ardından dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'de başladı.

Uluslararası Turizm filmleri festivali Kayaşehir'de başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali klasik araçların kortejinin ardından dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'de başladı.

18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisini buluşturan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Kapadokya bölgesinde klasik araçların korteji ile başlayan film festivali konukların dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini ziyareti ile devam etti. Katılımcıların Kayaşehri ziyaret etmesinin ardından Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Nevşehir Kalesi'nde filmlerin kısa gösterimi ve konuşmalar ile devam etti. Nevşehir Kalesi'nde açılış konuşmasını yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Uluslararası Turizm Filmleri Festivaline ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını kaydetti. Arı, "Sadece Türkiye'nin değil Dünyanın en özel destinasyonlarından birinde bulunuyorsunuz. Tarihi ve coğrafi özellikleri ile sizleri muhteşem bir tecrübe bekliyor. Kapadokya aynı zamanda birçok film çekimi için doğal bir plato özelliği taşımaktadır. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali bu yıldan itibaren Kapadokya'da düzenlenecektir. Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalimizde sizleri ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Festivalimiz hem bir film festivali hem de bir turizm festivali özelliği taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizin turizm başkenti olan Kapadokya'da festivalimizin düzenlenmesi için büyük bir çaba sarfettik. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde gerekli en yüksek önlemleri aldığımız organizasyonumuzda film gösterimlerini tarihi bir mekanda Nevşehir Kalesinde düzenliyoruz. Festival kapsamındaki tüm etkinliklerimizde sosyal mesafe ve hijyen önlemleri ön planda tutulmaktadır. 20 üye ülkede 30 yıldır düzenlenen bu önemli organizasyonun şehrimizde düzenlenmesinde katkısı olan Uluslararası CIFFT Federasyonuna, değerli yönetim kuruluna ve aramızda bulunun değerli üye ülke başkanlarına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu yıl festivalimize 45 ülkeden 350 film katıldı. Festivalimize katılan, ödül alan ve bu yıl aramızda bulunan tüm yönetmenlerimizi şimdiden tebrik ediyoruz. Sizleri Paşabağları Ören Yerinde düzenlediğimiz muhteşem bir ödül töreni bekliyor. Mistik atmosferi ile bu güne kadar düzenlenmemiş bir ödül töreni ile festivalimizi taçlandırıyoruz" dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe'de burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle turizm festivalinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere turizm filmi festivali koordinasyonunu sağlayan organizatörlerimize, yapımcıları ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise konuşmasında, " Dünyada eşi ve benzeri olmayan fantastik, mistik dünyanın en güzel coğrafyasına dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz. Sinemanın toplum üzerindeki gücünü biliyoruz. Özellikle reklam yüzünü çok iyi biliyoruz. İnşallah bu festivalde Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle Turizm Bakanımıza, turizm komitesine ve özellikle şehrimizin fiziksel değişimine katkı sağlayan Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Uluslararası Turizm filmleri festivali Kayaşehir'de başladı

Kayaşehir, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 03:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uluslararası Turizm filmleri festivali Kayaşehir'de başladı - Son Dakika

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