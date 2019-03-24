Son Dakika Haberleri: Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları Sona Erdi

Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları Sona Erdi

17 dakika önce

Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 210 aracın katıldığı Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları sona erdi.

Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları Sona Erdi, System.String[]
Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 210 aracın katıldığı Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları sona erdi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan 2 bin metrekarelik özel parkurda gerçekleştirildi.

Yurt içinden 42 şehrin yanı sıra Almanya, Hollanda, Rusya, Azerbaycan, Danimarka, Bulgaristan, Gürcistan ve İran'dan gelen 210 araç pilotu, 4x4 araçlarıyla başlangıç çizgisinden bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Parkurda off-road araçları 2 bin, ağır tonajlı araçlar ise 800 metrelik mesafede kıyasıya mücadele etti.

İki gün süren ve kar yağışı altında geçen yarışların ardından dereceye giren araç pilotlarına kupa ve hediye çeki verildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentin tanıtımı için güzel bir organizasyon düzenlendiğini ifade eden Memiş, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Memiş, daha sonra off-road aracının direksiyonuna geçerek, parkurda deneme sürüşü yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor
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