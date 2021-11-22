Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı - Son Dakika

Konya'nın Akören İlçesinde o dönem 6 yaşında olan ve evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin 5,5 yıldır bulunamadı. Yıllardır oğlunun yolunu gözleyen Ümmü Şahin "Müslüme'nin ölüm haberini duyunca sanki Yasin'immiş gibi canım yandı. O acıyı yüreğimde hissettim. Allah yakınlarına sabır versin. Belki benim oğlumun da bir mezarı olur diye içime umut doğdu" diye konuştu.

EVLERİNİN ÖNÜNDE OYNARKEN KAYBOLDU

Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

SOYLU'NUN TALİMATIYLA ÇALIŞMA YAPILDI ANCAK İZİ BULUNAMADI

Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, Ankara'dan gelerek çalışma yaptı. Ancak yine de bir ize rastlanılmadı.

"MÜSLEME'YE YASİN'İMMİŞ GİBİ ÜZÜLDÜM"

Yıllardır oğlunu yolunu gözleyen anne Ümmü Şahin, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10'uncu gün cesedi bulunan Müslüme için çok üzüldüğünü söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre anne Şahin, "Müslüme yavrumuza çok üzüldüm. İnşallah bulunur diye çok dua ettim. Bu yavrumuz bulunup, ailesine kavuşsun istedim. Ancak ölüm haberini duyunca Yasin'mmiş gibi acı hissettim.

Allah yakınlarına sabır versin. Bir yandan da en azından bir mezarı var diye kendimi avutuyorum. Ya o da olmasaydı? Ben yıllardır çocuğumun ölüsüne bile olsa getirseler de bir mezarı olsa diyorum. En azından mezarına gidip dua mı ederim, oğlumla dertleşirim. Ama oda yok. 5,5 yıldır dinmeyen bir acı girdabının ortasındayız. Başka Müslüme'ler başka Yasin'ler ailelerinden koparılmasın" dedi.