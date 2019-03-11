Son Dakika Haberleri: Ümran Menderes'ten Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret

Ümran Menderes'ten Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret

1 saat önce

Merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü Basri Aktaş'ın oğlu Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Melih Aktaş ve beraberindeki heyetle Rektör Prof. Dr.

Ümran Menderes'ten Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret, System.String[]
Merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü Basri Aktaş'ın oğlu Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Melih Aktaş ve beraberindeki heyetle Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'la bir araya gelen Ümran Menderes, uzun süredir çalışmaları devam eden Adnan Menderes Müzesinin temel atma töreninin gerçekleşecek olmasından dolayı yaşadığı heyecanı aktardı. Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan da, Rektör Aldemir başkanlığında oluşturulan komisyon ile birlikte müze ile ilgili yazılmış olan senaryo çalışmalarını Ümran Menderes'e anlatarak Müzenin içerisinde yer alacak bilgileri ve belgeleri paylaştı.

Ümran Menderes'i ADÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Adnan Menderes'in mirasının Aydın'da ve Türkiye'de daha iyi anlaşılması için üniversite olarak sahip oldukları misyonun farkında olduklarını belirtti. Bu bağlamda ADÜ'nün akademik anlamda bölgesel ve ulusal alanda Adnan Menderes'i en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Çok sayıda kitap yazılmış olmasına rağmen Menderes olgusu henüz tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmiş değildir. Bu konuda hala yapılması gereken çok sayıda iş ve kat edilmesi gereken çok mesafe var. Bundan sonra Üniversite olarak merhum Adnan Menderes'in siyasal ve sosyal kişiliği, demokrasimize katkıları, milli iradenin hakim kılınması konusundaki öncü kimliğini akademik olarak daha geniş perspektiften bakarak mercek altına almamız gerektiğinin farkındayız." dedi.

Merhum Aydın Menderes'in de siyasi tarihimizin en önemli portrelerinden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Menderes'in siyasal analizlerinin hala yol gösterici nitelikte olduğunu, bir tarihçi ve bir politikacı olarak ortaya koyduğu yaklaşımların önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret Ümran Menderes'in Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e görevinde başarılar dileyerek Adnan Menderes'in resimlerinden oluşan sergiyi gezmesiyle sona erdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

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