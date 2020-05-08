Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman'ın durumu kötüleşti - Son Dakika

Umudu korona virüs engeline takılan Abdurrahman'ın durumu kötüleşti

Annesiyle kardeşi Suriye'de olduğu için ilik nakli umudu yarım kalan 2 yaşındaki Abdurrahman'ın durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı

Baba Muhlis Julli: "Çocuğum günden güne eriyor"

ADANA - Lösemi hastası olan ve annesiyle kardeşi Suriye'de olduğu için ilik nakli yapılamayan 2 yaşındaki Abdurrahman'ın durumu kötüleşince Adana'da hastaneye kaldırıldı. Baba Muhlis Julli, İçişleri Bakanlığından Hatay'a gönderilecek onay yazısını beklediğini ve çocuğunun günden güne gözünün önünde eridiğini söyledi.

Suriye'nin İdbib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin 2 yaşındaki oğulları Abdurrahman'a doğuştan lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuğun durumu ağırlaşınca baba Muhlis, oğlunu 7 ay önce gerekli izinleri alıp Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hematoloji servisine getirdi.

Aradan aylar geçmesine rağmen küçük Abdurrahman'a uygun ilik bir türlü bulunamadı ve doktorlar kardeşi ve annesinin iliklerinin uyabileceğini babaya söyledi. Ancak korona virüs nedeniyle sınır kapıları kapandığı için anne ve oğlu Suriye'den Türkiye'ye gelemedi.

Geçen 24 Nisan tarihinde baba ile oğlunun konusu haber olunca Hatay Valiliği devreye girip gerekli izinleri verdi ancak İçişleri Bakanlığının da gerekli izni vermesi gerektiği babaya söylendi. Aradan 14 gün geçmesine rağmen gerekli izin gelmedi.

2 yaşındaki Abdurrahman dün kötüleşince baba oğlunu hastaneye yatırmak zorunda kaldı. Şu anda tedavi gören küçük çocuk, bir an önce annesi ve kardeşini bekliyor.

"14 gündür faks gelmedi"

Gazetecilere tercüman aracılığıyla konuşan baba Muhlis, oğlunun günden güne eridiğini söyleyerek, "Çocuğun durumu gittikçe kötüye gidiyordu ve boynunun oraya kan çekmeleri için bir yer açtılar. O da iltihap kaptı. Kana karışma riski olduğu için hastaneye kaldırıldı. Daha önce habere çıktığımda gerekli bilgileri aldılar ve işlemin onaylandığını söylediler. Ancak Ankara'dan bir faks beklediklerini bize söylediler. O faks da 14 gündür gelmedi" diye konuştu.

"Çocuğum ölüyor"

Abdurrahman'ın tek umudunun annesiyle kardeşi olduğunu belirten Muhlis Julli, "Çocuk her gün gözümün önünde eriyor artık dayanamıyorum. Sadece faks lazım. Devlet yetkililerinden rica ediyorum. Çocuk öldükten sonra ben faks istemiyorum. Bir umut annesiyle kardeşinin gelmesini bekliyoruz. Çocuğum ölüyor, yardım istiyorum. Allah şimdiden razı olsun" ifadelerini kullandı.