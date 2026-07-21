Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia - Son Dakika
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Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia

21.07.2026 16:27
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Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan ve ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin, Altaş'ın Türkay Sonel ile arasında geçen konuşmayı kendisine anlattığı şekliyle JASAT'a aktardı. Keskin, Umut Altaş'ın, Türkay Sonel'in kendisine; hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel’in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söylediğini öne sürdü.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında aranan ve ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın eski patronu Rüstem Keskin’in Umut’la yaptığı görüşmenin ardından JASAT’a (Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi) yaptığı bilgilendirmenin ses kaydı ortaya çıktı. 

Eski patron Rüstem Keskin'in JASAT'a aktardığı konuşma, soruşturma dosyasına girdi. 

ESKİ VALİ HAKKINDA SKANDAL İDDİA

Keskin, Umut Altaş'ın kendisine; Türkay Sonel'in, hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel'in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söylediğini iddia etti.

Keskin, Umut Altaş'ın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında Türkay Sonel’in kendisini Atatürk Mahallesi’ndeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası önünde araçtan indirdiğini ve kendisine "Yarım saate döneceğim" diyerek ayrıldığını, ancak yaklaşık bir saat sonra panik hâlinde ve hızlı biçimde geri geldiğini anlattığını öne sürdü.

"ARAÇTA KAN KOKUSU GİBİ BİR KOKU VARDI"

Rüstem Keskin, ayrıca Umut Altaş’ın kendisine, "Türkay Sonel, geri döndüğünde bana 'Hemen arabaya bin' dedi. Araçta kan kokusuna benzeyen bir koku vardı. Araç BMW marka bir araçtı. Çok fazla soru sorduğum için Türkay Sonel beni kısa süre sonra araçtan indirerek dolmuşla eve gitmemi söyledi. Beni Sarısaltuk Viyadüğü’ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede indirdi" dediğini iddia etti.

"HİÇ GÖRMEDİM" DEMİŞTİ

Umut Altaş daha önce savcılığa Gülistan Doku'yu hiç görmediğini söylemişti. Ancak Rüstem Keskin, Altaş'ın kendisine Gülistan Doku ile Tunceli’deki Emirgan Kafe’de bir kez gördüğünü anlattığını iddia etti. Keskin, Altaş'ın Gülistan ile görüştüğü sırada yanlarında Türkay Sonel'in de bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Rüstem Keskin ayrıca Umut Altaş'ın, Türkan Sonel'in kendisine, Gülistan Doku için "benim görüştüğüm/takıldığım kız" şeklinde bir ifade kullandığını söylediğini de öne sürdü.

"ABD'YE GİTTİKTEN SONRA DA İLETİŞİMİ DEVAM ETTİ"

Keskin, Türkay Sonel'in, Umut Altaş ABD’deyken kendisiyle iletişimini sürdürdüğü ve yaklaşık bir yıl önce ona kanlı, başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdiğini iddia etti. Altaş’ın Türkay Sonel’i Amerika’ya davet ettiğini de öne süren Keskin, Türkay Sonel’in ABD'ye gitmesi hâlinde kendisine “FETÖ’cü” denileceğini söylediğini iddia etti.

 Keskin, Altaş'ın ayrıca Türkay Sonel’in kendisine babasının FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu bilip bilmediğini de sorduğunu anlattığını öne sürdü. Rüstem Keskin, Umut Altaş’ın görüşme sırasında geçmiş olayları hatırladığını, sorulara cevap verdiğini ve ruh hâlinin genel olarak normal göründüğünü belirtti.

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Son Dakika Gülistan Doku Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia - Son Dakika

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