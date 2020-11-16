ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı

16.11.2020 11:09

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 7 asırlık Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanı ışıklandırıldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 7 asırlık Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanı ışıklandırıldı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi ören yerindeki kazıların çeşitli aralıklarla 70 yılı aşkındır sürdüğünü söyledi.

Ören yerinin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listeye alınması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Önal, bir taraftan da kazılarda ortaya çıkarılan eserleri, ören yerini ziyaret eden turistlerin yakından görmesi için de farklı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Önal, milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emeviler'e başkentlik yapan, dört bir yanı tarihi kalıntılarla çevrili ören yerinin, açık hava müzesini andırdığını dile getirdi.

"Mistik görüntü kazandı"

Ziyaretçilerin tarihi ören yerinde bulunan asırlık miskçi dükkanını, hamamları, şadırvanlı avluları ve su mahzenini günün her vaktinde görme imkanı bulacağını anlatan Önal, tarih tutkunları için, kazı alanında yapılacak gezilerin çok daha anlamlı olacağına inandığını kaydetti.

Harran Ören Yeri'nin özel bir sistemle ışıklandırıldığını dile getiren Prof. Dr. Önal, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 asır sonra Harran Ulu Cami, tekrar eski görkemli günlerindeki gibi ışıklandı. Etkileyici görüntüsüyle mistik bir görüntü kazandı. Çünkü Harran Antik kenti, Moğollar tarafından yakılıp yıkılan şehirler arasında bulunuyor. Harran Ulu Cami'nin bulunduğu ören yerinde yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı, ışıklandırıldı, görsel görünüm kazandı. Birkaç ay sonra da gezi yolları düzenlenip Harran Ulu Cami, ziyaretçiyle hem gündüz hem de akşamları buluşacak."

"Meşhur minare korumaya alındı"

Önal, kazı alanında geçen yıl yürütülen çalışmalarda daha çok görselliği ön plana çıkaracak buluntular üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Harran ile özdeşleşen tarihi Ulu Cami'nin minaresinin kapsamlı bir restorasyondan geçirildiğini belirten Önal, "Harran Ulu Cami'nin çok sayıda özelliği var. Türkiye'nin en zengin taş süslemeli camisi gibi, ilk anıtsal büyük camisi gibi... Onun yanında da kare kesitli minaresi 34 metre yüksekliğinde. Meşhur minaresinin 29 metresi sert kireç taşından yapılmıştı, onun üstü de iri ebatlı tuğlalar ile örülmüştü. Üst kısmı yağmur alıp açık olduğundan özel örtüyle kapatıldı, yağmur ve diğer doğal afetlerden korunacak hale getirildi." diye konuştu.

Prof. Dr. Önal, Harran'daki kazı çalışmalarında şu ana kadar seramik, cam ve madeni eserler, sikkeler, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler, depolama küplerinden oluşan 10 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığını sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı
ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı
ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı
ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı

Harran Üniversitesi, Arkeoloji, Harran, Ören, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor
Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı         
11:24
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek         
11:02
PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam         
10:52
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor         
10:37
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi         
09:14
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 11:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - UNESCO adayı 7 asırlık ören yeri ışıklandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei