Univera ve Univis'e yeni genel müdür

Avrupa'nın en iyi 10 lojistik teknolojileri şirketi arasında gösterilen Univera ve yenilikçi BT teknolojileri sunan kardeş şirketi Univis, kurumsallaşma kapsamında yeniden yapılandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada 1 Aralık itibariyle Genel Müdür görevini Merthan Kaleli'nin üstleneceği belirtildi.

Satış, lojistik ve servis teknolojileri alanında 28 yıldır hizmet veren yerli teknoloji şirketi Univera ile 2014 yılından bu yana BT Çözümleri sunan kardeş şirketi Univis, kurumsallaşma yolunda büyük bir adım attıklarını açıkladı. Bugüne dek kurucu ortakları Cüneyt Ersin ve Selahattin Tosuner tarafından yönetilen yapıda, 1 Aralık itibarıyla Cüneyt Ersin'in Univera Genel Müdürlük koltuğunu Merthan Kaleli'nin devraldığı belirtildi. Cüneyt Ersin ve Selahattin Tosuner'in ise, yeni dönemde görevlerine Yönetim Kurulu'nda devam edeceği açıklandı.

"STRATEJİK ADIMLARLA TEKNOLOJİDE REKABETİ ARTIRACAĞIZ"

Univera ve Univis'in hedeflerine ulaşması için stratejik planlamalar yapılacağını belirten Merthan Kaleli "Uzun yıllar boyunca Univera'da oluşan bilgi birikim ve operasyonel yetkinliği, doğru adımlar atarak daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Büyük bir potansiyeli olan şirketlerimizin kapasite tavanlarını aşarak hedeflerimizi sürekli ileriye taşımak istiyoruz. Yerli bir teknoloji üreticisi olarak gerek Türkiye'de gerekse globalde atacağımız stratejik adımlarla rekabeti artıracağız. Kurumsallaşma yolunda atılan bu adımın, tüm Univera ve Univis ailesi için motive edici olmasını diliyorum" dedi.

MERTHAN KALELİ KİMDİR?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde aldığı İktisat eğitiminin ardından uzun yıllar satış ve pazarlama alanındaki uzmanlığıyla yöneticilik görevleri üstlenen Merthan Kaleli, son olarak Yönetim Danışmanı olarak çalışmalarını yürüttü. Kaleli, daha önce global teknoloji şirketlerinde yöneticilik ve müdürlük görevlerini üstlendi. Merthan Kaleli, Univera ve Univis'in kurumsallaşma stratejisine uygun olarak şirket içindeki süreçlere liderlik edecek.