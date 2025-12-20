Üniversite Öğrencisi Çanakkale'de Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üniversite Öğrencisi Çanakkale'de Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencisi Çanakkale\'de Hayatını Kaybetti
20.12.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gamze Nur Yalçın, erkek arkadaşının evinde hareketsiz bulundu, hastanede kurtarılamadı.

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı serbest bırakıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİĞİNDE NABZI ATMIYOR

Olay, 18 Aralık'ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; B.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

39 SUÇ KAYDI OLAN SEVGİLİSİ SERBEST

Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı. B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Gamze Nur, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencisi Çanakkale'de Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Bu resmen intihar Mangal yakıp uyudular sonrası facia Bu resmen intihar! Mangal yakıp uyudular sonrası facia
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Son operasyonun en dikkat çeken ismi Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya’ya gönderildi,10 haneli bir şifre var Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var
Görüntü Türkiye’nin yanı başından 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

12:15
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi
12:06
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır kararı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı
11:49
’’Çift maaş alıyorum’’ diyen Sırrı Sakık’tan Meclis tarihine geçecek öneri
''Çift maaş alıyorum'' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
11:12
Bakan Güler duyurdu Askerlikte devrim gibi düzenleme yolda
Bakan Güler duyurdu! Askerlikte devrim gibi düzenleme yolda
11:02
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız
10:04
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!
10:03
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
09:58
Anthony Joshua Jake Paul’un çenesini kırdı
Anthony Joshua Jake Paul'un çenesini kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2025 12:24:42. #7.12#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi Çanakkale'de Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.