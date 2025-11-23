Üniversite Öğrencisi Mizgin Ertekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üniversite Öğrencisi Mizgin Ertekin Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencisi Mizgin Ertekin Hayatını Kaybetti
23.11.2025 13:33
20 yaşındaki Mizgin Ertekin, Polatlı'daki yurt penceresinden düşerek ağır yaralandı ve kurtarılamadı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi olan Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Ertekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRENCİLER FARK ETTİ

Olay, Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yurtta kalan öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç öğrenciden acı haber sabah saatlerinde geldi. Ertekin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Hakkari Yüksekova doğumlu 20 yaşındaki Mizgin Ertekin'in, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Genç kızın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

14:01
