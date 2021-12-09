ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN HPV AŞI BEDELİNİN İADESİ İÇİN SGK'YA AÇTIĞI DAVA DOSYASI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ - Son Dakika

RAHİM ağzı kanseri aşısı olarak bilinen HPV aşısını doktor tavsiyesi üzerine yaptıran üniversite öğrencisi D.Y., 2 bin 87 lira olan aşı bedelinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açtı. İlk duruşması görülen davada bir tıbbi onkolog, bir uzman doktor ve bir sosyal güvenlik uzmanından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verildi.

İstanbul 20. İş Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, davacı D.Y.'nin avukatı Nilda Baltalı ile davalı Sosyal Güvenlik Kurumu avukatı Mehmet Cem Koçak katıldı.

YALNIZCA KORUYUCULUĞUN BEDELİNİ İSTİYORUZ

Davacı D.Y'nin avukatı Nilda Baltalı, müvekkilinin öğrenci olduğunu, kadın doğum uzmanı doktoruna gittiğini ve doktorunun tavsiyesi üzerine HPV aşısını olduğunu söyledi. Rahim ağzı kanseri nedeniyle dünyada her iki dakikada bir kadın öldüğünü belirterek Bu aşının yüzde 100'e varan koruyuculuğu var. Müvekkil öğrencidir. Zor şartlarda bu aşının bedelini ödemiştir. Fakirlik belgesini de sunduk. Türk Tabipler Birliği'ne ve Türk Eczacılar Birliği'ne aşının ne işe yaradığının sorulmasını istiyoruz. Birçok kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor, devlete bunun tedavisinin maliyeti daha fazla olacaktır. Biz yalnızca koruyuculuğun bedelini istiyoruz dedi.

SGK AVUKATI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

SGK avukatı Koçak ise davanın reddine karar verilmesini istedi.

DOSYA BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme bir tıbbi onkolog, bir uzman doktor ve bir sosyal güvenlik uzmanından oluşan bilirkişi heyetinden rapor istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

BU AŞININ ÜCRETSİZ OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ

Duruşma sonrası adliye önündeki meydanda açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve davacı D.Y'nin avukatı Nilda Baltalı, Bugün rahim ağzı kanserini önlemekteki en etkili araç olan HPV aşısının bedelinin iadesi için açtığımız davalardan İstanbul ayağında ilk duruşmasındaydık. Kadın müvekkilimizin aşıya ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ediyoruz. Çünkü bu bir haktır, devletin karşılaması gereken sağlık hakkının gereği ücretsiz olması gereken bir aşıdır. 'Sağlık Bakanlığı bu aşıyı karşılamak zorundadır' diyoruz, çünkü rahim ağzı kanserine sebep olan öldürücü nitelikteki bir virüs olan HPV'nin korunmasında en etkili yöntem budur. Bugün dünyada her iki dakikada bir, bir kadın hayatını rahim ağzı kanserinden kaybederken, bizim ülkemizde bedeli 2 bin lirayı geçen bir aşının ücretsiz olmamasının hiçbir açıklaması yoktur bize göre. Biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak kadınların ölmemeleri için yaşam haklarına sahip çıkmaları için bu aşının ücretsiz olması gerektiğini savunuyoruz. Emek Eczanesi'nin eczacı Cem Kılınç'ın başlattığı kampanyaya bu yüzden dahil olduk ve sonuna kadar aşımıza sahip çıkacağız. Aşının ücretsiz olmasını talep ediyoruz, bu talebimiz gerçekleştirilene kadar da yılmayacağız dedi. Baltalı, Duruşmamız bilirkişi incelemesi için ertelendi, dosya kapsamında bir onkolog ve bir jinekolog, kadın doğum uzmanı tarafından bir rapor alınacak. Zaten bütün dosyalarımız bu şekilde ilerliyor. Biz buradan bu aşıyı olmuş bütün kadınlara çağrı yapıyoruz. Bu aşının bedelini ödemek zorunda değilsiniz diye konuştu.

AŞI HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Kadın Dayanışma Komiteleri adına açıklama yapan Gizem Ekiz ise Aşılanma ile HPV virüsünün neden olduğu hastalık ve kanserlerin önlenmesi mümkündür. Bu aşı ulusal aşı takvimine alınsa, kadın ve erkek herkes erken yaşlardan itibaren ücretsiz olarak aşılansa, binlerce kadının ölümünün engellenmesi ve hastalanması engellenecek, kadınların bir de hastane koridorlarında yaşam mücadelesi vermesine gerek kalmayacaktır. Aşı hayat kurtarır. Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz ve aşı hakkımızı istiyoruz ifadelerini kullandı.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Davacı D.Y'nin, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, D. Y.'nin rahim ağzı kanserini önleyen tek tedavi yöntemi olan HPV aşısını kendi imkanlarıyla 30 Haziran 2021'de Cağaloğlu'nda bir eczaneden alıp yaptırdığı, aşının tam koruyuculuk sağlaması için iki doz aşının daha yapılması gerektiği belirtiliyor. Dilekçede, tek doz aşının bedelinin 695 lira olduğu, söz konusu aşı bedelinin davalı kurum tarafından ödenmesi için 8 Temmuz 2021'de davalı kuruma başvurulduğu ve bedelin ödenmesinin talep edildiği ancak bu talep reddedildiği kaydediliyor. Ödenen ilaç bedeli karşılığı olarak 695 liranın fiş tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak taraflarına verilmesi ve eylül ayında yapılan 2. doz ile aralık ayında yapılacak olan 3. doz aşının da toplamda 2 bin 87 lira 97 kuruşun davalı kurum tarafından karşılanması isteniyor.