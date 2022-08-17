Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti

17.08.2022 13:33

Üniversite sınavında 700 puan alan Azerbaycanlı Nigar Ağazade, eğitim için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti.

Üniversite sınavında 700 puan alan Azerbaycanlı Nigar Ağazade, eğitim için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti.

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 700 tam puan alan ve ülke birincisi olan Ağazade, başarıyı nasıl elde ettiğini ve Türkiye'de okumayı neden tercih ettiğini AA muhabirine anlattı.

Ağazade, çocukluğundan beri doktor olmayı hayal ettiğini, fakat kazanamayacağını düşündüğü için önce başka branşlar için hazırlandığını belirtti.

Son sınıfa geldiğinde artık doktor olmak için kesin karar verdiğini bildiren Ağazade, "Tıp okumak için hazırlanmaya başladım. Sınavdan 697 puan aldım. Fakat benim hedefim 700'dü. Azerbaycan'da kazanamayanlara bir kez daha şans verilsin diye üniversite sınavları 2 kez yapılıyor. İkinci sınava da girdim ve 700 puanı elde ettim. 700 puan tüm soruların doğru yanıtlaması anlamına geliyor. Hedefim buydu ve hedefime ulaştım." dedi.

Ağazade, sistematik çalıştığını, zamanı doğru yönettiğini dile getirerek "Yurt dışında eğitim görmek istiyordum. Fakat ebeveynim kendilerinden uzak kalmayım diye buna müsaade etmiyorlardı. 700 puan alınca kendimde güç buldum ve anne babama bana yurt dışında eğitim almam için izin vermelerini rica ettim. Bu kez karşı çıkmadılar ve beni desteklediler." diye konuştu.

Türkiye Burslarına başvurduğunu aktaran ve bu konuda kendisine yol göstererek yardımcı olan Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç'a teşekkür eden Ağazade, "Türkiye'de tıp eğitiminin çok iyi olduğunu biliyorum. Araştırdım ve Ankara Üniversitesinin yüksek standartlara sahip bir eğitim kurumu olduğunu gördüm. Çok içime sindi. Tercihim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Orada tam burslu okuyacağım ve tüm giderlerim karşılanacak. Türkiye aynı zamanda kardeş ülkemiz. Orada kendimi rahat ve güvende hissedeceğim." ifadesini kullandı.

Nigar Ağazade'nin annesi Gülare Ağayeva ise duygularını şöyle paylaştı:

"Kızım ilk sınavdan 697 puan toplamıştı. Bu da zaten iyi sonuçtu fakat Nigar'ı tatmin etmedi. Hedefi 700 puandı. İkinci sınavda istediğini elde etti. Bu bizim için gurur verici. Onun azmi ve isteği karşısında 'hayır' diyemezdik. Kardeş ülkemiz Türkiye'yi tercih etti. Nigar'dan ayrılmak zor olacak fakat kardeş ülke olduğu için içim rahat olacak."

"Kızınıza kızımız gibi, gözümüz gibi bakacağız"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, telefon görüşmesi yaptığı Ağazade'yi kutladı ve kendisine başarılar diledi.

Ünüvar, "Çok iyi bir okulu seçtiniz. Ankara Tıp Türkiye'nin en iyi okullarından birisi. Ankara Üniversitesi olarak sizi heyecanla bekliyoruz. En güzel şekilde eğitim alman için elimizden ne geliyorsa maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Anne Ağayeva ile de konuşan Ünüvar, "Kızınıza kızımız gibi, gözümüz gibi bakacağız. Gözünüz arkada kalmasın." ifadesini kullandı.

Ağazade ise Ankara Üniversitesini kazandığı için çok mutlu olduğunu, yeni akademik yılın başlaması heyecanla beklediğini söyledi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Ankara'da başladı
Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
12:05 İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 13:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement