Azerbaycan birincisi Türkiye'de tıp okumayı seçti

Üniversite sınavında 700 puan alan Azerbaycanlı Nigar Ağazade, eğitim için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti.

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 700 tam puan alan ve ülke birincisi olan Ağazade, başarıyı nasıl elde ettiğini ve Türkiye'de okumayı neden tercih ettiğini AA muhabirine anlattı.

Ağazade, çocukluğundan beri doktor olmayı hayal ettiğini, fakat kazanamayacağını düşündüğü için önce başka branşlar için hazırlandığını belirtti.

Son sınıfa geldiğinde artık doktor olmak için kesin karar verdiğini bildiren Ağazade, "Tıp okumak için hazırlanmaya başladım. Sınavdan 697 puan aldım. Fakat benim hedefim 700'dü. Azerbaycan'da kazanamayanlara bir kez daha şans verilsin diye üniversite sınavları 2 kez yapılıyor. İkinci sınava da girdim ve 700 puanı elde ettim. 700 puan tüm soruların doğru yanıtlaması anlamına geliyor. Hedefim buydu ve hedefime ulaştım." dedi.

Ağazade, sistematik çalıştığını, zamanı doğru yönettiğini dile getirerek "Yurt dışında eğitim görmek istiyordum. Fakat ebeveynim kendilerinden uzak kalmayım diye buna müsaade etmiyorlardı. 700 puan alınca kendimde güç buldum ve anne babama bana yurt dışında eğitim almam için izin vermelerini rica ettim. Bu kez karşı çıkmadılar ve beni desteklediler." diye konuştu.

Türkiye Burslarına başvurduğunu aktaran ve bu konuda kendisine yol göstererek yardımcı olan Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç'a teşekkür eden Ağazade, "Türkiye'de tıp eğitiminin çok iyi olduğunu biliyorum. Araştırdım ve Ankara Üniversitesinin yüksek standartlara sahip bir eğitim kurumu olduğunu gördüm. Çok içime sindi. Tercihim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Orada tam burslu okuyacağım ve tüm giderlerim karşılanacak. Türkiye aynı zamanda kardeş ülkemiz. Orada kendimi rahat ve güvende hissedeceğim." ifadesini kullandı.

Nigar Ağazade'nin annesi Gülare Ağayeva ise duygularını şöyle paylaştı:

"Kızım ilk sınavdan 697 puan toplamıştı. Bu da zaten iyi sonuçtu fakat Nigar'ı tatmin etmedi. Hedefi 700 puandı. İkinci sınavda istediğini elde etti. Bu bizim için gurur verici. Onun azmi ve isteği karşısında 'hayır' diyemezdik. Kardeş ülkemiz Türkiye'yi tercih etti. Nigar'dan ayrılmak zor olacak fakat kardeş ülke olduğu için içim rahat olacak."

"Kızınıza kızımız gibi, gözümüz gibi bakacağız"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, telefon görüşmesi yaptığı Ağazade'yi kutladı ve kendisine başarılar diledi.

Ünüvar, "Çok iyi bir okulu seçtiniz. Ankara Tıp Türkiye'nin en iyi okullarından birisi. Ankara Üniversitesi olarak sizi heyecanla bekliyoruz. En güzel şekilde eğitim alman için elimizden ne geliyorsa maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Anne Ağayeva ile de konuşan Ünüvar, "Kızınıza kızımız gibi, gözümüz gibi bakacağız. Gözünüz arkada kalmasın." ifadesini kullandı.

Ağazade ise Ankara Üniversitesini kazandığı için çok mutlu olduğunu, yeni akademik yılın başlaması heyecanla beklediğini söyledi.