Ünlü iş adamına dava şoku - Son Dakika

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun belgesel çekiminde söylediği "Çantalar değil ama kullananlar benim malım" sözlerine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Ağaoğlu'nun 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.



CHP eski Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, BBC için hazırlanan belgesel çekiminde görüntüye giren kadın çantalarına ilişkin 'Çantalar değil ama kullananlar benim malım' diyen iş adamı Ali Ağaoğlu hakkında kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.



Soruşturmanın devam ettiği esnada Ağaoğlu, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Biçer için 'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' sözlerini söylemiş ve Biçer yeniden suç duyurusunda bulunmuştu. Biçer'in suç duyurusu suçun uzlaştırma kapsamında kalması gerekçesiyle uzlaştırma bürosuna gönderilmişti. Uzlaştırma bürosunda tarafların uzlaşmaması üzerine ünlü iş adamı hakkında iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ali Ağaoğlu 'şüpheli', Tur Yıldız Biçer 'müşteki' olarak yer aldı. Uzlaşmanın sağlanamadığının belirtildiği iddianamede Ağaoğlu'nun, Biçer'e karşı hareket suçu işlediği kaydedildi. İddianamede şüpheli Ağaoğlu'nun 'Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL