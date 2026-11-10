Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar - Son Dakika
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Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

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Ünlü isimlerden Atatürk\'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar
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1 yorum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde ünlü isimler, özlem ve minnet dolu mesajlar yayımladı. Seda Sayan, Mustafa Sandal, Ebru Şallı, Demet Şener, Yasemin Şefkatli ve çok sayıda ünlü isim, Atamızı anlamlı sözler ve fotoğraflarla anarken "Fikirler ölmez" mesajı öne çıktı.

Türkiye, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yuman ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yılında anıyor. Ünlü isimler de bu anlamlı günde Atatürk'ün fotoğraflarını ve sözlerini yayımlayarak Cumhuriyet'in kurucusuna duydukları özlemi bir kez daha ortaya koydu. Bazı isimler Atatürk'ün fikirlerinin sonsuza dek yaşayacağını vurgularken bazıları ise duygu yüklü mesajlarla anmaya katıldı.

Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

BERFU YENENLER, EBRU ŞALLI VE MELİSA ŞENOLSUN'DAN AYNI MESAJ

Berfu Yenenler, Ebru Şallı ve oyuncu Melisa Şenolsun, 10 Kasım için aynı anlamlı görseli tercih etti. Siyah zemin üzerine hazırlanan paylaşımda, "Yarın, öldüğünü söyleyecekler. İnanmayın. Fikirler ölmez!" ifadeleri yer aldı. Görselde Atatürk'ün doğum yılı olan 1881'in yanında ölüm yılını temsil eden 1938 yerine sonsuzluk işareti kullanıldı.

Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

SEDA SAYAN'DAN SAYGI VE MİNNET MESAJI

Ünlü şarkıcı Seda Sayan da Atatürk'ü anan isimler arasında yer aldı. Sayan, Atatürk'ün silüetiyle sonsuzluk işaretinin bir araya getirildiği siyah-beyaz bir görsel yayımladı. Görselde "Saygı ve minnetle anıyoruz" sözleri bulunurken Anıtkabir'in simgesine de yer verildi.

MUSTAFA SANDAL'DAN DUYGULANDIRAN ANMA

Şarkıcı Mustafa Sandal, Atatürk'ün siyah fon üzerindeki portresini tercih etti. Paylaşımında "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz!" ifadelerine yer veren Sandal, görseline Murat Karahan ile seslendirdiği "Sonuna Kadar" şarkısını ekledi. Paylaşımda Atatürk'ün ölümsüzlüğünü simgeleyen "1881-?" ifadesi de dikkat çekti.

Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

DEMET ŞENER VE YELİZ YEŞİLMEN'DEN DUYGU DOLU SÖZLER

Demet Şener ve Yeliz Yeşilmen de Atatürk'ü aynı görselle andı. Atatürk'ün siyah-beyaz profil fotoğrafının yer aldığı paylaşımda "Kasım bir başkadır; Zaman geçer, yıllar değişir; sana olan sevgimiz hiç bitmez." sözleri kullanıldı. İki isim de paylaşımlarına Manuş Baba ve Nazan Öncel'in "Bu Havada Gidilmez" şarkısını ekledi.

ENİS ARIKAN ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE ANDI

Oyuncu Enis Arıkan, Atatürk'ün Cumhuriyet'in geleceğine ilişkin sözlerinin bulunduğu bir görsel yayımladı. Paylaşımda "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadeleri yer aldı. Atatürk'ün siyah-beyaz portresinin kullanıldığı görsele "Saygı" şarkısı eşlik etti.

Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

URAZ KAYGILAROĞLU VE YASEMİN ŞEFKATLİ DE UNUTMADI

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının yer aldığı ve "Saygı, Özlem ve Minnetle..." ifadelerinin bulunduğu 10 Kasım görselini yayımladı. Kaygılaroğlu'nun paylaşımında Yeraltı dizisinin hesabı da etiketlendi.

İbrahim Tatlıses'in gelini İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli ise Atatürk'ün portresinin bulunduğu bir görseli tercih ederek "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz..." mesajını yayımladı. Şefkatli'nin paylaşımına Fikret Kızılok'un "Bu Kalp Seni Unutur mu" şarkısı eşlik etti.

ÜNLÜLERDEN 10 KASIM'DA ORTAK MESAJ

Sanat dünyasının farklı isimleri tarafından yayımlanan mesajlarda Atatürk'e duyulan özlem, saygı ve minnet duyguları öne çıktı. Birçok ünlünün sonsuzluk işaretini kullanması ve Atatürk'ün fikirlerinin yaşamaya devam edeceğini vurgulaması, paylaşımların ortak noktası oldu.

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    Yorumlar (1)

  • MGk MGk:
    Disney duymasın bak kızarlar gıkınız çıkmaz 0 1
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