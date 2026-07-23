Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!

23.07.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Umut Oğuz, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay'da buz gibi suya girerek çektiği eğlenceli videoyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncunun esprili sözleri ve doğal tavırları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!

Adanalı dizisinde hayat verdiği Fikret (Fiko) karakteriyle tanınan Umut Oğuz, yaz sıcaklarından bunalarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yuvarlakçay'ın serin sularına girdi. Buz gibi suya meydan okuyan oyuncunun eğlenceli anları sosyal medyada ilgi gördü.

Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!

Paylaştığı videoda, "Burası Yuvarlakçay, her babayiğit giremez. Delikanlı olmak lazım!" ifadelerini kullanan oyuncu, suya girdikten sonra soğuğun etkisiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Titreyerek sudan çıkan Oğuz, "Şimdi anladım neden Yuvarlakçay olduğunu, abi bu ne buz!" sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Umut Oğuz, Köyceğiz, Magazin, Ünlüler, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Umut Oğuz Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Esenler’de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti

17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
17:20
Haluk Levent’ten yeni paylaşım Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti
17:17
Bahçeli’nin “Hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki
16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 18:20:39. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.