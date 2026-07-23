Ünlü oyuncu buz gibi suya girip meydan okudu: Her babayiğit yapamaz!

Adanalı dizisinde hayat verdiği Fikret (Fiko) karakteriyle tanınan Umut Oğuz, yaz sıcaklarından bunalarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yuvarlakçay'ın serin sularına girdi. Buz gibi suya meydan okuyan oyuncunun eğlenceli anları sosyal medyada ilgi gördü.

Paylaştığı videoda, "Burası Yuvarlakçay, her babayiğit giremez. Delikanlı olmak lazım!" ifadelerini kullanan oyuncu, suya girdikten sonra soğuğun etkisiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Titreyerek sudan çıkan Oğuz, "Şimdi anladım neden Yuvarlakçay olduğunu, abi bu ne buz!" sözleriyle izleyenleri güldürdü.