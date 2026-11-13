Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özbekistan'da bir köy düğününde sahne alan ünlü şarkıcı Nodirabegim Kenjayeva, performansı sırasında davetlilerden birinin garip hareketlerini fark etti. Beklenmedik durum karşısında soğukkanlılığını koruyan sanatçı, profesyonel tavrıyla yaşananları ustalıkla toparladı. Düğünün akışını bozmadan sahnedeki performansına devam eden Kenjayeva'nın o anları dikkat çekti.
Özbekistan'da düzenlenen bir köy düğününde sahne alan ünlü şarkıcı Nodirabegim Kenjayeva, davetlileri eğlendirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.
KAYITSIZ KALMADI
Davetlilerden birinin hareketlerinde gariplik sezen sanatçı, yaşananlara kayıtsız kalmadı. Davetlinin davranışlarını fark eden Kenjayeva, paniğe kapılmadan durumu kontrol altına almaya çalıştı.
Profesyonel tavrıyla dikkat çeken sanatçı, düğünün akışını bozmadan sahnedeki performansını sürdürdü.
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