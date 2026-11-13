Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Özbekistan'da düzenlenen bir köy düğününde sahne alan ünlü şarkıcı Nodirabegim Kenjayeva, davetlileri eğlendirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.

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Davetlilerden birinin hareketlerinde gariplik sezen sanatçı, yaşananlara kayıtsız kalmadı. Davetlinin davranışlarını fark eden Kenjayeva, paniğe kapılmadan durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Profesyonel tavrıyla dikkat çeken sanatçı, düğünün akışını bozmadan sahnedeki performansını sürdürdü.