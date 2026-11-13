Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı
Haber Videosu

Özbekistan'da bir köy düğününde sahne alan ünlü şarkıcı Nodirabegim Kenjayeva, performansı sırasında davetlilerden birinin garip hareketlerini fark etti. Beklenmedik durum karşısında soğukkanlılığını koruyan sanatçı, profesyonel tavrıyla yaşananları ustalıkla toparladı. Düğünün akışını bozmadan sahnedeki performansına devam eden Kenjayeva'nın o anları dikkat çekti.

Özbekistan'da düzenlenen bir köy düğününde sahne alan ünlü şarkıcı Nodirabegim Kenjayeva, davetlileri eğlendirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. 

KAYITSIZ KALMADI

Davetlilerden birinin hareketlerinde gariplik sezen sanatçı, yaşananlara kayıtsız kalmadı. Davetlinin davranışlarını fark eden Kenjayeva, paniğe kapılmadan durumu kontrol altına almaya çalıştı. 

Profesyonel tavrıyla dikkat çeken sanatçı, düğünün akışını bozmadan sahnedeki performansını sürdürdü.

ÖzbekistanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
Kevin De Bruyne’den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes... Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...
Görüşmeler başladı Dirk Kuyt geri dönüyor Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor
Evine giderken silahlı saldırıya uğradı Bacağından vurdular Evine giderken silahlı saldırıya uğradı! Bacağından vurdular
Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi Feci kaza kamerada Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Rıza Pehlevi’den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare
08:35
Sarıgül soruşturmasında 19 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var
Sarıgül soruşturmasında 19 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
08:14
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz’a nazır yalıda çekecek
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
07:20
Altın fiyatlarında sert düşüş 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
07:06
Malatya’da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
06:25
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli’nin konseri yarıda kesildi
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi
06:19
ABD’de 152 yıl sonra bir ilk Seçilen ilk siyahi senatör oldu
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu
06:13
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini “Saygılı olun“ diye uyaran askere madalya verdi
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 08:44:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android