Ünlü sosyal medya fenomeni uçakta sigara içip bir de kameraya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ünlü sosyal medya fenomeni uçakta sigara içip bir de kameraya aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sosyal medya fenomeni uçakta sigara içip bir de kameraya aldı
11.02.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sosyal medya fenomeni uçakta sigara içip bir de kameraya aldı
Haber Videosu

AJET uçağında seyahat eden bir yolcu uçakta sigara içtiği görüntüleri sanal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Sosyal medyada 'Erkan Abi' adıyla çektiği videolarla bilinen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Erkan Toy, AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı.

BİR DE PAYLAŞINCA KARA LİSTEYE ALINDI

Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu, o görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

CEZASI 24 BİN 681 TL

Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Seyahat, Medya, Hukuk, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü sosyal medya fenomeni uçakta sigara içip bir de kameraya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
71 yıllık serüven sona erdi Silah ve outdoor devi iflas etti 71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi kimdir İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 20:28:18. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü sosyal medya fenomeni uçakta sigara içip bir de kameraya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.