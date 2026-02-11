Ünlü sosyal medya fenomeni uçakta sigara içip bir de kameraya aldı

Sosyal medyada 'Erkan Abi' adıyla çektiği videolarla bilinen ve 1 milyondan fazla takipçisi olan Erkan Toy, AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı.
Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu, o görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.
Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.
