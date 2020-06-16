Ünlü yazar Amin Maalouf, dijital festivalde Türk okurlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Ünlü yazar Amin Maalouf, dijital festivalde Türk okurlarıyla bir araya geldi

Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF) açılışına katılan Lübnanlı yazar Amin Maalouf, Azınlıkların ve farklı kültürlerin bulundukları ülkelere kattığı değerin altını çizerek, "İspanya'da 15. yüzyılın sonunda Müslüman ve Yahudileri sürgün ettiler.

Ünlü yazar Amin Maalouf, dijital festivalde Türk okurlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF) açılışına katılan Lübnanlı yazar Amin Maalouf, Azınlıkların ve farklı kültürlerin bulundukları ülkelere kattığı değerin altını çizerek, "İspanya'da 15. yüzyılın sonunda Müslüman ve Yahudileri sürgün ettiler. Bu sürgün İspanyayı yoksullaştırdı. Orada kalsalardı, zenginlik ve ilerleme olacaktı. Fakat sürgün edildi. Çoğu, Osmanlı İmparatorluğu'na, Hollanda'ya veya başka ülkelere gitti. Burada kaybeden İspanya oldu. Bu olay, İspanya'yı 300 yıl geriye götürdü." dedi.

Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında düzenlen festivalin açılış etkinliğine katılan 71 yaşındaki başarılı yazar, kendisi ve eserleriyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Kitapları 40'tan fazla dile çevrilen Amin Maalouf, festivale katıldığı için memnuniyetini ifade ederek, "Türk okurlarla birlikte olmak benim için büyük bir onur. Özellikle de bu olağandışı durumda festival organize etmek inanılmaz bir şey. Tabii ki kitap festivallerine aşinayız. (Kovid 19 sonrası) Belki de kitaplarla, festivallerle yeni tür ilişkilere biraz daha açık olmamız gerekiyor. Bu yeni sisteme uyum sağlamalıyız.

Bu sürecin güzel tarafları var ama öte yandan hayal kırıklığına uğratan tarafları da var. İyi taraflarından biri, örneğin San Fransisco'daki bir etkinliğe bulunduğunuz yerden, aynı gün davet edilmiş olsanız bile katılabiliyorsunuz. Normalde bu mümkün değildi. Ancak burada kaybolan bazı şeyler de var. İşte bu durum, Kovid 19 sorununa bütüncül bakmamız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca elbette hayatımızın her boyutunda değişiklikler olacak. Bunlara açık olmalıyız." diye konuştu.

Pandemi öncesi çok fazla seyahat edildiğine işaret eden yazar Maalouf, şunları kaydetti:

"Belki az seyahat ederek yapabileceğimiz şeyler vardır. Belki sanal seyahatlerin sunduğu fırsatları değerlendireceğiz. Kişisel olarak da benim gibi bir yazardan söz edersek, en önemli sermayemiz zamanımız. Ben de genellikle kendi zamanımı muhafaza etmeye çalışıyorum. Özellikle sanal ilişkiler, hiçbir yere gitmemizin gerekmemesi, hava ulaşımını kullanmamamız, benim kolay adapte olabileceğim bir şey."

"Büyükannem Adana'da dünyaya gelmiş"

Usta yazar, kendisinin Beyrutta büyüdüğüne dikkati çekerek, "Orada farklı toplulukların, kültürlerin birbiriyle güzel bir ilişkisi vardı. Muhteşemdi. Bugün dünyaya baktığınızda, oradaki bu durum eşsizdi. Bizim bunun üzerine bir şeyler inşa etmemiz, geliştirmemiz gerekirken bunun tam tersi oldu. Birlikte var olmak yerine yok oluşlara şahit olduk. Doğu Akdeniz medeniyeti tüm dünyaya bir model olmalıydı. Oysa tam tersi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Azınlıkların ve farklı kültürlerin bulundukları ülkelere kattığı değerin altını çizen Maalouf, "İspanya'da 15. yüzyılın sonunda Müslüman ve Yahudileri sürgün ettiler. Bu sürgün İspanyayı yoksullaştırdı. Orada kalsalardı, zenginlik ve ilerleme olacaktı. Fakat sürgün edildi. Çoğu, Osmanlı İmparatorluğu'na, Hollanda'ya veya başka ülkelere gitti. Burada kaybeden İspanya oldu. Bu olay, İspanya'yı 300 yıl geriye götürdü." dedi.

Amin Maalouf, Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı dil, din ve kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Büyükannem, 19. yüzyılın son yıllarında Adana'da dünyaya gelmiş. Ben imparatorluklara nostaljik bir değer olarak bakıyorum. Tamamen bunu reddedemem. Benim nostaljik bir geçmişim var. Farklı dillerden, kültürlerden bir araya gelen halklar, aynı uygarlıkta bir arada muhteşem yaşamış. Ancak 19. yüzyılda, 'Eğer insanlar aynı dili konuşuyorsa ayrı bir devleti olmalı, ayrı ırktansa o zaman ayrılmalı.' düşüncesi ortaya çıktı. Bu düşüncenin dünyayı böldüğünü düşünüyorum. Hatta bu fikrin, birçok toplumu dağıttığını, ezdiğini düşünüyorum.

Günümüzde insanlar ayrılıktan, bölünmeden keyif alıyor. Biri diğerinden daha farklıysa hemen ayrılma kararı veriyorlar. Acaba biz tekrar beraber yaşayıp birbirimize saygı duymayı öğrenir miyiz, bilmiyorum. Ancak günümüzde ters bir yöne gidiyoruz. Farklı gruplar arasındaki ilişki, kırıcı ve çok daha şiddete dayalı bir duruma geldi. Ne yazık ki bu akımın değişeceğini öngörmüyorum."

"Daha iyi bir dünyayı bulma hayalimiz olmalı"

Yazarların korkma lüksü olmadığını dile getiren Maalouf, "Bugün gerçekleri hiç korkmadan söylemek zor çünkü zor zamanlardan geçiyoruz ama yazarlar olarak bizim korkmaya hakkımız yok. Bizim görevimiz, bu ümit unsurlarını bir araya getirmek. Ümidimizi kaybetmemeliyiz. Elbette ümitvarız. Yaşadığımız bu zamanlar, dünyada neyin ters gittiğini keşfetttiğimiz zamanlar. Bu deneyimden bir ders çıkarmalı, daha farklı düşünmeli, daha iyi bir dünyayı bulma hayalimiz olmalı, adaletsizlikleri, şiddeti giderebileceğimiz bir dünya hayalimiz olmalı. Ümitli olmalı. Yaşadıklarımızdan faydalanmalı, bunlar üzerinde düşünmeliyiz. Bu hem bizim neslin hem de bizden sonra gelen nesillerin vazifesi." ifadelerine yer verdi.

"Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri" kitabıyla tanınan, Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'ne 1993'te layık görülen yazar, kariyeri boyunca Afrikalı Leo (1986) Semerkant (1988) Işık Bahçeleri (1991) Beatrice'den Sonra Birinci Yüzyıl (1992) Tanios Kayası (1993) Doğunun Limanları (1996) Ölümcül Kimlikler (1998), Yüzüncü Ad (2000) Yolların Başlangıcı (2004) Doğu'dan Uzakta (2012) adlı eserlere imza attı.

"Günebakan Edebiyat" teması altında #itef2020ekranda etiketiyle başlayan etkinlik 19 Haziran'a kadar, yazarlar Alejandro Zambra, Yan Lianke, Jeff Moore, Vladimir Pistalo, Darren Simpson, Eva Meijer, David Nicholls'ın da yer aldığı 13 konuşmacıyı ağırlayacak.

Eylül ayında ise #itef2020sokakta ile Türk ve yabancı yazarlar İstanbul'un kültürel mekanlarında edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

İTEF hakkında

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali #itef2020ekranda, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Program desteğiyle "Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" (Diversity in Unity: Intercultural Dialogue Through the Waves of Danube) projesi Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde gerçekleşiyor.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülüyor ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sivil toplumun güçlenmesine yönelik mali iş birliği kapsamında ortak finanse ediliyor.

Program, Türkiye ve AB üyesi ülkeler arasında toplumların farklı kültürleri anlamasını sağlamak, toplumsal gelişmelerini farklı açılardan deneyimlemek üzere çeşitli kültürel etkinliklerin hazırlanmasını ve kurumlar arasında kalıcı diyaloğun kurulmasını sağlayacak platform olarak projelere destek oluyor.

Amin Maalouf, İstanbul, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünlü yazar Amin Maalouf, dijital festivalde Türk okurlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı         
12:23
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 41 işletme ve 4 konaklama tesisine ceza kesildi Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 41 işletme ve 4 konaklama tesisine ceza kesildi         
12:11
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor         
12:03
İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip ülkeyi terk etmesine sebep oldu         
11:59
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu         
11:54
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı         
11:48
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti         
11:32
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak         
11:27
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı         
11:19
75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum         
11:18
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım         
11:17
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı         
11:14
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi         
11:10
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi         
11:03
Çin değil Sivas! Şehri ikiye bölen mucizevi oluşum görenleri büyülüyor Çin değil Sivas! Şehri ikiye bölen mucizevi oluşum görenleri büyülüyor         
11:01
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor         
10:51
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor         
10:49
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı         
10:42
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu         
10:37
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu         
10:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor         
10:28
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek         
10:27
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor         
10:25
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu         
10:22
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz         
10:12
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı         
10:12
ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş         
09:51
Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzellik kraliçesinin bacağı kesildi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzellik kraliçesinin bacağı kesildi         
09:49
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor         
09:45
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 12:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü yazar Amin Maalouf, dijital festivalde Türk okurlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]