Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi

6 saat önce

Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi, System.String[]

Yönetmenliğini yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" ve "Abuzer Kadayıf" filmleriyle Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden usta yönetmen Tunç Başaran'ın cenazesi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toprağa verildi.

81 yaşında yaşamını yitiren Başaran'ın cenazesi, dün İstanbul Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine annesi Pakize Başaran'ın doğum yeri olan Bandırma'ya getirildi.

Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran ile yeğeni Pelin Onat taziyeleri kabul etti. Törene Başaran'ın yakınlarının yanı sıra Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da katıldı.

Başaran'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tunç Başaran'ın kardeşi, oyuncu Meriç Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin kanser tedavisi görmediğini söyledi.

Başaran, ağabeyinin vücudunda aşırı enfeksiyon ve zatürre olduğunu belirterek, "Sonrasında ağızda bir tümör görüldü, yumuşak doku kanseri dediler, ona bakmaya kalmadan ölmeden 15 dakika önce doktora, 'Ben çiçek gibiyim.' dedi. Öyle gitti, çok güzel yaşadı ve istediği gibi gitti. Bu süreçte kendisine manevi kızım dediğim Yüksek Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Bilen Alkan, hastanedeki konforunu sağladı. Şuna inanın çok mutlu yaşadı, çok mutlu bir şekilde sevgi sarmalında gitti." diye konuştu.

Tunç Başaran, Balıkesir, Bandırma, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz
Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı Zeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

Son Dakika Haberleri
21:26 Hayvanseverler, ibb başkanı imamoğlu ile görüştü - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
21:22 Hayvanseverler, İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
21:22 Kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı anlaşıldı - Son Dakika
21:20 İstanbul'a hafta sonu sağanak yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü Yönetmen Tunç Başaran Balıkesir'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]