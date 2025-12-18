Sağlık kontrolüne böyle götürüldüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ünlü isimlerin, sağlık kontrolüne götürüldükleri anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜKLERİ ANLAR KAMERALARDA

Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürüldü. Ünlü isimlerin sağlık kontrolüne götürüldükleri anlar ise kameralara yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ünlüler, Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Dört isim daha sonra serbest bırakıldı.