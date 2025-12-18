Sağlık kontrolüne böyle götürüldüler - Son Dakika
Sağlık kontrolüne böyle götürüldüler

Sağlık kontrolüne böyle götürüldüler
18.12.2025 19:15
Sağlık kontrolüne böyle götürüldüler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ünlü isimler Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız'ın sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar kameralarca kaydedildi. Dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ünlü isimlerin, sağlık kontrolüne götürüldükleri anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜKLERİ ANLAR KAMERALARDA

Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürüldü. Ünlü isimlerin sağlık kontrolüne götürüldükleri anlar ise kameralara yansıdı.

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız sağlık kontrolüne böyle götürüldüler
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız sağlık kontrolüne böyle götürüldüler
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız sağlık kontrolüne böyle götürüldüler
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız sağlık kontrolüne böyle götürüldüler

SERBEST BIRAKILDILAR

Ünlüler, Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Sağlık kontrolüne böyle götürüldüler - Son Dakika

