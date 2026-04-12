Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon düzenlendi. Cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul'un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri baskın düzenledi. Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle 1.5 saat süren uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. 

ŞÜPHELİ ARAÇLARIN İÇLERİ KONTROL EDİLDİ

Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi. Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti.

BAZI FUTBOLCULAR DIŞARI ÇIKTI

Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü. Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, işyerlerinden ayrıldı.

ESKİ HAKEM DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve eski hakem Elif Karaaslan da gözaltına alındı.

CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karaarslan, cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası almıştı. Skandalın patlak vermesi sonrası kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazanan Elif Karaaslan 500 bini aşan takipçi sayısına ulaşmıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

HAKEMLİĞİ BİTTİ AMA FENOMEN OLDU

9 Temmuz 2000'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Elif Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyordu. 24 yaşındaki genç hakem, yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekerken Karaarslan'ın yaşanan bu olayın ardından kısa sürede binlerce takipçi kazandı ve Instagram'daki takipçi sayısı 500 bini aştı.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 09:05:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.