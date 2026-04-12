Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

İstanbul'un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri baskın düzenledi. Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle 1.5 saat süren uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇLARIN İÇLERİ KONTROL EDİLDİ

Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi. Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti.

BAZI FUTBOLCULAR DIŞARI ÇIKTI

Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü. Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, işyerlerinden ayrıldı.

ESKİ HAKEM DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve eski hakem Elif Karaaslan da gözaltına alındı.

CİNSEL İLİŞKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karaarslan, cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası almıştı. Skandalın patlak vermesi sonrası kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazanan Elif Karaaslan 500 bini aşan takipçi sayısına ulaşmıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

HAKEMLİĞİ BİTTİ AMA FENOMEN OLDU

9 Temmuz 2000'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Elif Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyordu. 24 yaşındaki genç hakem, yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekerken Karaarslan'ın yaşanan bu olayın ardından kısa sürede binlerce takipçi kazandı ve Instagram'daki takipçi sayısı 500 bini aştı.