Ürdün Kralı, New York'ta Lübnan, Yemen ve Filistinli yetkililerle görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah New York'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamalara göre, 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Mikati, Alimi ve Abbas ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah-Mikati görüşmesinde, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ile bunların geliştirilmesi ve Lübnan'daki elektrik krizinin çözümüne katkı sağlamak için diğer ülkelerle koordinasyonun yoğunlaştırılması konusu ele alındı.

Ürdün Kralı, zor bir süreçten geçen Lübnan'ın yanında olduklarını ve ülkenin güvenlik ve istikrarını desteklediklerini kaydetti.

Mikati de Ürdün'ün Lübnan'a verdiği desteği takdir ettiğini söyledi.

Ürdün, Yemen'de istikrar çabalarını destekliyor

Kral 2. Abdullah, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ile görüşmesinde de bu ülkede yaşanan krizin çözümüne ilişkin yürütülen çalışmaları ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Ürdün Kralı, Yemen'de güvenlik ve istikrarın tesisini sağlayacak bir çözüme varılması için yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Alimi de Yemen'in toprak bütünlüğünü desteklemesinden ötürü Amman yönetimine teşekkür etti.

Kral 2. Abdullah, Abbas ile Filistin meselesindeki son gelişmeleri konuştu

Ürdün Kralı'nın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde ise Filistin meselesindeki son gelişmeler ele alındı.

Abbas, Ürdün'ün, tüm uluslararası forumlarda Filistin halkının haklarını savunan tutumunu överken, 2. Abdullah, Filistin meselesine siyasi bir çözüm bulunması için Araplarla ve uluslararası ortaklarla koordinasyonun sürdürülmesi ve çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Kral 2. Abdullah, Filistin- İsrail çatışmasının tek çözümünün iki devletli çözüm modeli olduğunu yineledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, New York'taki BM 77. Genel Kuruluna hitabında da iki devletli çözüme vurgu yapmıştı.