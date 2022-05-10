Ürdün Kralı İsrail'in baskılarının Kudüs'teki Hristiyan varlığını etkilediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün Kralı İsrail'in baskılarının Kudüs'teki Hristiyan varlığını etkilediğini söyledi

10.05.2022 00:12
Ürdün Kralı İsrail'in baskılarının Kudüs'teki Hristiyan varlığını etkilediğini söyledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'te son aylarda yaşanan olayların tehlikeli bir hal aldığını ifade ederek, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden baskılarının, Hristiyanların varlığını da etkilediği uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'te son aylarda yaşanan olayların tehlikeli bir hal aldığını ifade ederek, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden baskılarının, Hristiyanların varlığını da etkilediği uyarısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, 6 Mayıs Cuma günü itibarıyla ABD'nin New York kenti ziyaretini başlattı.

New York'taki temasları kapsamında Hristiyan bazı yetkililerle bir araya gelen Kral Abdullah, "Arap Hristiyanlar, Orta Doğu'nun hem geçmişi hem bugünü hem de geleceğinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Hristiyanların bölgedeki varlığını korumak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Kral Abdullah, Filistin'in işgal altındaki topraklarında bulunan kiliselerin radikal örgütlerin ihlallerine veya yüksek vergilere maruz kaldığını aktardı.

Hristiyan ve Müslümanların birliğini koruma vurgusu

Kral Abdullah, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsalları üzerindeki vesayetin kendileri için şeref olduğunu dile getirerek, Müslüman ve Hristiyan toplumlarının birliğini korumayı önemsediklerini vurguladı.

Ülkesinin farklı dinlere mensup kişilerin barış içinde yaşamını sürdürmesi ve istikrar için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Ürdün Kralı, Filistin-İsrail anlaşmazlığı başta olmak üzere tüm krizlere siyasi çözüm çağrılarını yineledi.

Kudüs'teki durumun tehlikeli olduğunu ve her yıl gerginliğin tırmanmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Kral Abdullah, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü baskılarının Hristiyanların varlığını da etkilediği uyarısında bulundu.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mart 2013'te imzaladığı bir başka anlaşmayla Kudüs ve oradaki mukaddesatın korunması ve vesayeti hakkını da Ürdün Haşimi Krallığına vermişti.

YORUMLAR
500
Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki Ürdün'den Bennett'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili açıklamasına tepki Filistin: 'Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının parçasıdır' Filistin: 'Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının parçasıdır'

Hristiyan, İsrail, Kudüs, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı İsrail'in baskılarının Kudüs'teki Hristiyan varlığını etkilediğini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 00:18:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün Kralı İsrail'in baskılarının Kudüs'teki Hristiyan varlığını etkilediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement