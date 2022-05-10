Ürdün Kralı İsrail'in baskılarının Kudüs'teki Hristiyan varlığını etkilediğini söyledi - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'te son aylarda yaşanan olayların tehlikeli bir hal aldığını ifade ederek, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden baskılarının, Hristiyanların varlığını da etkilediği uyarısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, 6 Mayıs Cuma günü itibarıyla ABD'nin New York kenti ziyaretini başlattı.

New York'taki temasları kapsamında Hristiyan bazı yetkililerle bir araya gelen Kral Abdullah, "Arap Hristiyanlar, Orta Doğu'nun hem geçmişi hem bugünü hem de geleceğinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Hristiyanların bölgedeki varlığını korumak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Kral Abdullah, Filistin'in işgal altındaki topraklarında bulunan kiliselerin radikal örgütlerin ihlallerine veya yüksek vergilere maruz kaldığını aktardı.

Hristiyan ve Müslümanların birliğini koruma vurgusu

Kral Abdullah, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsalları üzerindeki vesayetin kendileri için şeref olduğunu dile getirerek, Müslüman ve Hristiyan toplumlarının birliğini korumayı önemsediklerini vurguladı.

Ülkesinin farklı dinlere mensup kişilerin barış içinde yaşamını sürdürmesi ve istikrar için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Ürdün Kralı, Filistin-İsrail anlaşmazlığı başta olmak üzere tüm krizlere siyasi çözüm çağrılarını yineledi.

Kudüs'teki durumun tehlikeli olduğunu ve her yıl gerginliğin tırmanmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Kral Abdullah, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü baskılarının Hristiyanların varlığını da etkilediği uyarısında bulundu.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mart 2013'te imzaladığı bir başka anlaşmayla Kudüs ve oradaki mukaddesatın korunması ve vesayeti hakkını da Ürdün Haşimi Krallığına vermişti.