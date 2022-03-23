Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı

23.03.2022 19:59
Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı

Uşak'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Yerel Düzey Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Uşak'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Yerel Düzey Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki tatbikata, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları, polis ve jandarmadan oluşan çok sayıda ekip katıldı.

Senaryo gereği, AFAD ekiplerine merkez üssü Ciğerdede köyü olan 5,8 büyüklüğündeki depremde Kurtuluş Mahallesi Doğan Özkaraman Caddesi'nde okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

AFAD ekiplerince göçük altından çıkarılan yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Depremde meydana gelen elektrik ve şebeke kesintilerine de müdahale edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan bir ekip ise toplanma alanında çadırlar kurdu. Türk Kızılay, afetzedelere, çay, çorba, battaniye gibi yardımlarda bulundu.

Öte yandan, senaryo gereği Ciğerdede köyünde bulunan ormanlık alanda yangın ve Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak'ta kimyasal zehirlenme tatbikatı da gerçekleştirildi.

Uşak İl Özel İdaresi Öz Merkez Meclis Salonu'ndaki tatbikat kriz masasına Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, TAMP ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı
Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı
Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı
Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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