Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar - Son Dakika
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Emlak

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi\'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

31 Mart yerel seçimlerinde Sinem Dedetaş'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Üsküdar Belediyesi'ne ait çok sayıda arsa ve daire internetten satışa çıkarıldı. İlan sitesindeki linkleri sosyal medya hesabından paylaşan Hilmi Türkmen "CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim" diyerek duruma tepki gösterdi.

04.07.2024 14:53
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31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren ve CHP'nin yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi, bir ilan sitesinde satışa konulan arsa ve dairelerle gündeme geldi.

"SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE"

Sinem Dedetaş'ın başkanlık koltuğunda oturduğu belediyede satışların neden yapıldığı bilinmezken konuyla ilgili AK Partili Hilmi Türkmen'den sert bir açıklama geldi. "Sahibinden satılık belediye" diyerek duruma tepki gösteren Türkmen, "Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim. SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE! Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

"EN AZ BORCU OLAN İKİNCİ BELEDİYE OLARAK TESLİM ETTİK"

Hilmi Türkmen'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede? Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele! Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

"NE BU ACELE?"

Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı? Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak. Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz."

Üsküdar Belediyesi, Hilmi Türkmen, Sinem Dedetaş, Sosyal Medya, Üsküdar, Emlak, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emrah Aytekin: Önceki Başkan’ın borçlarını ödemek içindir eminim… Ülke göçtü,ülke iflas… Vergilerle maaşlar ödeniyor,siz de haber olarak bunu mu veriyorsunuz? 60 48 Yanıtla
    Volkan KILIÇ: önceki başkan açıklama yapmış ama Emrah bey ayrıca bu çok ciddi bi haber 24 11 Rıdvan Gökdemir: 2 ay önceki haber de yeni gelen belediye başkanı deniz manzarası kapanıyor diye inşaatın ruhsatını iptal ettirdi bu zihniyette birinin yolsuzluk yapacağını hiç düşünmüyorum tamamen algı var işin içinde belediyeye yığınlarla kalan borçlanması diye finans sağlanıyor kesin 7 13 Çengelköylü: BEN SÖYLEYEYİM ÜSKÜDAR BELEDİYESİNİN 31 MARTTAN ÖNCE 1 MİLYARA YAKIN KAMU BORCU VARDI HACİZ GELMEDEN BU KAMU BORCUNU KAPATMAK İÇİN MUHTEMELEN ELNDEKİ TAŞINMAZLARI NAKTE ÇEVİRMENİN PEŞİNDE BU İŞLEM NORMALDİR BURDA ART NİYET YOK 9 9
  • VillaUmut: E normal satıyorlar işte, çalmıyorlar ki. Ne var bunda? 43 37 Yanıtla
  • Yağız Yıldırım: Bir üsküdarlı olarak söyleyeyim o zaman önceki dönem yönetenler kredi çekip çekip ödemeyince evlere arsalara bankalar haciz gerçekleştiriyor o dönemden kalan bütün borçları ödemek için mecburen satılıyor . Hilmi bu zamana kadar ne yapmışta bir de açıklama yapıyor . 32 19 Yanıtla
  • Turan Akhan: seçilmek için neler vadediler kim bilir onu yerine getirmek için sadece mülkler satılır umarım 21 10 Yanıtla
  • Kemsl: bir hırs uğruna imamogluna oy verdik! hayrını görmedik 11 10 Yanıtla
  • Mehmet Akın: Bizim belediye de mhp idi kaybetti sata sata bişey bırakmadı makam arabası bile buna rağmen icralık çıktı 13 6 Yanıtla
  • Bilen bilir: sayın KARAHANLI'da bu duruma tepkili 0 2 Yanıtla
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