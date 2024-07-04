Üsküdar Belediyesi\'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Emlak

31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren ve CHP'nin yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi, bir ilan sitesinde satışa konulan arsa ve dairelerle gündeme geldi.

"SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE"

Sinem Dedetaş'ın başkanlık koltuğunda oturduğu belediyede satışların neden yapıldığı bilinmezken konuyla ilgili AK Partili Hilmi Türkmen'den sert bir açıklama geldi. "Sahibinden satılık belediye" diyerek duruma tepki gösteren Türkmen, "Üsküdar'da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim. SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE! Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için. Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik. Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması, en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP'nin gerçek yüzünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"EN AZ BORCU OLAN İKİNCİ BELEDİYE OLARAK TESLİM ETTİK"

Hilmi Türkmen'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; "Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede? Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele! Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.

"NE BU ACELE?"

Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı? Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak. Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz."