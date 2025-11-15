Üsküdar\'da Saldırgan Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir baba ve kızının aracını kapatarak saldıran kişinin yakalandığını duyurdu. Yeni trafik kanunu teklifiyle bu tür saldırılar için caydırıcı cezalar getirileceği belirtildi.

TRAFİKTE BABA VE KIZINA SALDIRAN EŞKIYA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir baba ve kızının bulunduğu otomobilin yolunu kapatarak saldırı gerçekleştiren kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, söz konusu kişinin yakalanmasına ilişkin "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızının yanında babaya saldıran şehir eşkıyası yakalandı." ifadesini kullandı.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Yeni kanun teklifiyle saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye caydırıcı cezalar geleceğini belirten Yerlikaya, bu maddenin kanuna ilk kez dahil edildiğine dikkati çekti.

CEZASI 180 BİN LİRAYA ÇIKARILACAK

Trafik düzenini bozmanın, yolu kapatmanın ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, şunları kaydetti: "Mevcut kanunda 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 993 lira (erken öderse 744 lira) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı.

Gereği yapıldı. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin liralık idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."