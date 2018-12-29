Son Dakika Haberleri: Üsküp Büyükelçisi Kara, "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Üsküp Büyükelçisi Kara, "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

1 saat önce

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak her kategoriden birer fotoğraf seçti.

Üsküp Büyükelçisi Kara,
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak her kategoriden birer fotoğraf seçti.

Kara, seçkide yer alan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Büyükelçi Kara, "haber" kategorisindeki tercihini, Kayhan Özer'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasında vatandaşları selamladığı "Seçim zaferi" isimli fotoğraftan yana kullandı.

"Annemle babamın anısı için bu fotoğrafı seçtim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya örnek bir lider olduğunu belirten Kara, Erdoğan'ı aile büyüğü olarak gördüğünü söyledi.

"Seçim zaferi" fotoğrafını merhum anne ve babası için seçtiğini anlatan Kara, "Milletvekili olduktan sonra birinci yıl babamı, ikinci senesinde annemi kaybettim. Her ikisinin de uzun yıllar ciddi hastalıkları vardı. O dönem başbakanımızdı cumhurbaşkanımız. Babam son dönemleriydi, yatakta yatıyordu. Annem de Yasin (suresi) okuyordu. Babam televizyon izliyordu, 'Bu adama yanlış yaparsan sana hakkımı helal etmem' dedi. Annem de Yasin okuduktan sonra kapattı, 'Ben de analık hakkımı helal etmem' dedi. Rahmetli annem ve babamın bana emaneti bu. Annemle babamın anısı için bu fotoğrafı seçmek istedim." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in imzasını taşıyan "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafa oy veren Kara, "spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafını seçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Tülin Erkal Kara, Anadolu Ajansı, Türkiye, Üsküp, Güncel
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