Son Dakika Haberleri: Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi- 3
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Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi- 3

3 saat önce

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula erken başladı.

Uyum programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi- 3, System.String[]

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula erken başladı. Bakanlığın çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bugün sınıflara girdi.  Polis okulların  çevresinde  denetimlerini artırdı. Okul çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.

Öğrencilerin okula uyum sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan sistemle bugün okullar açıldı. İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Mobil Okul Timi (MOT) ilçe ve trafik ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu.

Ataşehir'de bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu'nda denetim yapan ekipler  araçları didik didik ararken, şüpheli gördükleri kişileri de üst araması ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirdi. Vatandaşlar polisin bu uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, çocuklarını okula gönderirlerken daha huzurlu olduklarını söyledi.

Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde çocuk şube müdürlüğü ekipleri, Mobil Okul Timi(MOT), Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ve ilçe polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için uygulama yaptı.   Polis ekipleri yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu üst ve araç araması yaptı.

Denetim yapılan yerlerden biri de Şişli Selim Sırrı Tercan İlkokulu önüydü. İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Mobil Okul Timi (MOT), Çocuk Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri  okul önünden geçen kişilere GBT kontrolü yaptı. Yoldan geçen araçları da denetleyen ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti, araçları didik didik aradı.

EK GÖRÜNTÜ
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-ŞİŞLİ
-Okul önünden görüntü
-Polis ekiplerinin okul önünde GBT yapması
-Okul yakınlarındaki bir kafeye girerek içerdekilere GBT yapması
-Okul önünden geçen araçların durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol edilmesi
-Araçların aranması
-Okul velisi ve çocuğu ile röp
-Okul bahçesindeki çocuklar
-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
---------------------
-ATAŞEHİR
-Öğrencilerden görüntü
-Velilerin öğrencileri okula getirmesi
-Veliler ile röp.
-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçları durdurulması
-Arama yapılması
-Şüpheli şahıs arama yapılması
-GBT yapılması
-Genel ve detay görüntüler
-BAHÇELİEVLER
-Öğrencilerden görüntü
-Velilerin öğrencileri okula getirmesi
-Veliler ile röp
-Polis ekiplerindne görüntü
-Araçları durdurlması
-Arama yapılması
-GBT yapılması
-İnternet kafelerin ve kafelerin kontrol edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
-MALTEPE
-Aramalar
-Polislerden görüntüler
-Genel ve detaylar


05.09.2019 - 09.23 - Haber Kodu : 190905010
05.09.2019 - 10.24 - Haber Kodu : 190905023
05.09.2019 - 10.41 - Haber Kodu : 190905028


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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