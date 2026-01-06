Uyuşturucu Hap Kaçışı Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
Uyuşturucu Hap Kaçışı Başarısızlıkla Sonuçlandı
06.01.2026 15:39
İzmir Karabağlar'da polis, O.Z.O.'yu yakalayıp 3 bin 685 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin takip edip sokakta durdurmak istediği O.Z.O. (29), elindeki uyuşturucu hap dolu poşeti yol kenarına attı. Poşette 3 bin 685 uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar'da devriye görevi yapan polis ekipleri, Eskiizmir Caddesi'nde şüphe üzerine O.Z.O.'yu takip edip durdurmak istedi. Kaçan O.Z.O., elindeki poşeti yol kenarına attı. O.Z.O., yaklaşık 400 metre süren takibin ardından yakalandı. Şüphelinin attığı poşeti inceleyen polis ekipleri, toplam 3 bin 685 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Polis, İzmir, Suç, Son Dakika

