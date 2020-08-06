Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Z.Ç., L.D. ve O.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında araç içinde yapılan aramalarda 30.20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun halde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.